Otra tormenta golpea a California con inundaciones y cortes de electricidad; hay ocho condados en estado de emergencia

Video Declaran estado de emergencia en ocho condados de California por la tormenta invernal

El segundo 'río atmosférico' que golpea a California en días causó estragos este domingo en el norte del estado: inundó carreteras y ocasionó cortes del servicio eléctrico en miles de hogares. Los principales meteorólogos advirtieron que en los próximos días se moverá lentamente hacia el sur, posiblemente con vientos huracanados.

La tormenta también derribó árboles y cables de electricidad en el área de la bahía de San Francisco, donde se registraron vientos de hasta 60 millas por hora (96 kilómetros por hora) en algunas áreas. Incluso hubo ráfagas de 80 millas por hora en la zona montañosa.

"Se prevé que esta tormenta sea una de las mayores y más importantes de la historia de nuestro condado y nuestro objetivo es superarla sin víctimas mortales ni heridos graves", había anticipado el sábado a la prensa el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown.

El gobernador Gavin Newsom declaró el domingo el estado de emergencia para los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. La Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador activó su centro de operaciones y posicionó personal y equipo en las áreas de mayor riesgo.

En San José los equipos de emergencia sacaron por las ventanillas a los ocupantes de un automóvil varado por las inundaciones y rescataron a personas de un campamento para personas sin hogar junto a la crecida de un río.

Los efectos de este 'río atmosférico' comenzaron a sentirse por la tarde de este domingo. Más de 700,000 clientes permanecían sin electricidad en todo el estado la madrugada de este lunes, la mayoría de ellos en el norte, según poweroutage.us.

Mientras tanto, el sur de California estaba en riesgo de inundaciones sustanciales a partir de la noche del domingo debido a la lentitud con que se movía el sistema, dijo Ryan Kittell, meteorólogo de la oficina del servicio meteorológico en el área de Los Ángeles.

"El núcleo del sistema de baja presión es muy profundo, se mueve muy lentamente y está muy cerca de nosotros. Por eso tenemos vientos tan fuertes. Y su lentitud es lo que está provocando los mayores precipitaciones y el riesgo de inundaciones", dijo en una reunión informativa este domingo.

'Pineapple Express': ¿qué son estos ríos atmosféricos?

La tormenta, denominada 'Pineapple Express', un fenómeno ocasionado por la humedad del 'río atmosférico' que se extiende por el Pacífico hasta cerca de Hawaii, llegó al norte de California el sábado, cuando la mayor parte del estado estaba bajo algún tipo de alerta por viento, oleaje o inundaciones.

Los 'ríos atmosféricos', que algunos también llaman 'Pineapple Express', son frentes lluviosos que se forman en invierno en el océano Pacífico y que pueden transportar agua equivalente a 15 veces el caudal del río Mississippi.

Estos 'ríos atmosféricos' son franjas relativamente largas y estrechas en la atmósfera, como ríos en el cielo (de ahí su nombre), que transportan la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos, de acuerdo con información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El teléfono sonaba sin cesar en el Centro de Mejoras para el Hogar de Santa Bárbara. La gente preguntaba por sacos de arena, linternas y generadores, dijo la subdirectora Lupita Vital. Los sacos de arena se agotaron el sábado, por lo que los clientes estaban comprando bolsas de tierra para macetas y fertilizantes en su lugar, dijo.

"La gente está tratando de conseguir cualquier cosa que pueda ser pesada para usarla, ya sabes, como protección para sus puertas y todo eso", dijo Vital el domingo.

Cierre de escuelas y alertas de vientos huracanados en California

Las advertencias y órdenes de evacuación estaban en vigor en los condados de Santa Bárbara, Los Ángeles, Ventura y Monterey, mientras que las clases fueron canceladas el lunes para las escuelas en todo el condado de Santa Bárbara.

A primera hora del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un raro "aviso de viento huracanado" para la costa central, con rachas de viento de hasta 92 millas por hora desde la península de Monterey hasta la sección norte del condado de San Luis Obispo.

La lluvia obligó a los organizadores a aplazar hasta el lunes la ronda final del AT&T Pebble Beach Pro-Am, en el condado de Monterey.

Se espera que la tormenta descienda por la costa y azote la zona de Los Ángeles con aguaceros, inundaciones repentinas y nieve en las montañas de gran altitud el domingo, y que el lunes llegue al condado de Orange y San Diego. Se espera que las lluvias fuertes a moderadas se mantengan en el sur de California hasta el martes.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó hasta seis pulgadas de precipitaciones en las zonas costeras y los valles del sur de California, y hasta 12 pulgadas en las estribaciones y las montañas. Los meteorólogos pronosticaron deslizamientos de tierra, flujos de escombros e inundaciones.

Es la segunda vez en días que California se ve afectada por un río atmosférico. El primero llegó a la bahía de San Francisco el miércoles, provocando aguaceros y fuertes nevadas que paralizaron el servicio de teleféricos antes de descender por la costa.

