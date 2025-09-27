El huracán Humberto podría salvar a las Carolinas del golpe de otro sistema tropical

Video Dos ciclones pasarán muy cerca uno del otro en el Atlántico: ¿cuál será el efecto en Florida?

Mientras un sistema tropical se desplazaba hacia el norte hacia las Bahamas el sábado, su amenaza para la costa de las Carolinas podría depender de su inusual interacción con otro sistema, el huracán Humberto, que podría alejarlo del continente.



La depresión tropical se dirige hacia las Carolinas y se espera que se convierta en huracán (con el nombre de Imelda), con el potencial de causar fuertes lluvias, especialmente si se estanca y llueve durante un tiempo prolongado.

La tormenta podría impactar a principios de la próxima semana, por lo que los residentes de las Carolinas deben estar atentos, especialmente a las posibilidades de lluvia e inundaciones.

Pero pequeños cambios en su trayectoria y velocidad determinarán si el huracán Humberto podría brindar algún alivio.

Cuando un huracán puede salvar a las Carolinas

Humberto, más fuerte y ubicado más al este, podría acercarse a Imelda y comenzar a interactuar con ella. Una posibilidad es que Humberto, que alcanzó la categoría de huracán mayor el viernes por la tarde, pueda desplazar la tormenta más pequeña hacia el este. Si Humberto se mantiene a distancia, podría permitir que Imelda se mantenga cerca de la costa o que toque tierra.

"Aunque prevemos un movimiento lento y un giro hacia el este, el momento y el lugar exactos marcarán una gran diferencia en la proximidad del centro a la costa", dijo el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan.

Mientras Imelda se dirige a la costa de Florida, Brennan dijo que hay una alerta de tormenta tropical para partes de la costa este del estado. Esto significa vientos de al menos 39 mph (63 km/h).

"Habrá un alto riesgo de corrientes marinas. La gente no debería entrar al agua", dijo Brennan.

A medida que la tormenta se desplaza hacia el norte, las Carolinas podrían enfrentar un riesgo significativo de inundaciones. La tormenta ya está generando mucha humedad; según las autoridades, se prevén hasta 30 centímetros de lluvia en Cuba.

Si la tormenta no se aleja hacia el mar, sino que toca tierra o se estanca cerca de la costa, entonces se podría producir una gran cantidad de lluvia, según Brian McNoldy, investigador de huracanes de la Universidad de Miami.

Efecto Fujiwhara: dos tormentas girando en torno a la otra

Mientras se desplaza, los meteorólogos están atentos a un fenómeno extremadamente raro, más común en el Pacífico: las dos tormentas podrían interactuar, girando alrededor de un punto central.

Este fenómeno fue observado por primera vez hace más de 100 años y se llama Efecto Fujiwhara, en honor al científico japonés que lo descubrió. Hace dos años, las tormentas tropicales Philippe y Rina realizaron una interacción similar, pero mucho más lejos de Estados Unidos, comentó McNoldy.

Esas eran tormentas más débiles con menor riesgo. Aquí la situación es diferente.

"Se trata de una predicción de alto impacto, con un potencial peligroso, ya que dos huracanes podrían interactuar justo frente a la costa sureste", dijo McNoldy.

Esto suele ocurrir cuando las tormentas están a unos 1300 o 1500 kilómetros una de la otra.

"Sería muy interesante observar este fenómeno, y además, podría alejar a la futura Imelda hacia el mar", añadió.

Es probable que la interacción impulse al sistema más pequeño y joven hacia el este, alejándolo de la costa, dijo McNoldy, quien agregó que los modelos actuales indican que esta posibilidad es cada vez más probable.

El sábado, los equipos de emergencia se prepararon para un sistema meteorológico que, según las previsiones, se convertirá en la tormenta tropical Imelda a última hora del sábado o primeras horas del domingo, antes de alcanzar la costa de Carolina del Sur como huracán a principios de la próxima semana.

En las Carolinas se preparan para un clima inclemente

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, instó a los residentes el sábado por la tarde a estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y a mantenerse alerta ante la posible llegada de mal tiempo al estado.

También el sábado, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, declaró el estado de emergencia ante la inminente llegada de la depresión tropical número nueve, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Hace un año, un huracán devastó partes de Carolina del Sur y Carolina del Norte.

Los meteorólogos indicaron que el sistema se prevé que se convierta en tormenta tropical a última hora del sábado o primeras horas del domingo, y recibirá el nombre de Imelda.