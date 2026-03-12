Noticias Así quedó la sinagoga Temple Israel en West Bloomfield luego de tiroteo en Michigan hoy Imágenes captadas por N+ Univision muestran cómo quedó el recinto religioso tras el ataque, con presencia masiva de policías, bomberos y equipos de emergencia que acordonaron la zona mientras se realizaban las primeras investigaciones

Video Tiroteo Míchigan: Perpetrador que chocó contra la sinagoga Temple Israel entró por la puerta principal con el vehículo

La sinagoga Temple Israel, considerada la más grande de Estados Unidos, fue escenario de un violento incidente la mañana del jueves 12 de marzo de 2026 en West Bloomfield, a las afueras de Detroit, en el estado de Michigan. El ataque, que incluyó un choque vehicular y disparos, terminó con el agresor abatido por las autoridades.

Imágenes captadas por N+ Univision muestran cómo quedó el recinto religioso tras el ataque, con presencia masiva de policías, bomberos y equipos de emergencia que acordonaron la zona mientras se realizaban las primeras investigaciones.

Vehículo se estrelló contra sinagoga

De acuerdo con los reportes preliminares de la policía, el agresor viajaba en una camioneta que terminó impactándose contra el edificio de la sinagoga. Tras el choque, el vehículo comenzó a incendiarse, lo que provocó columnas de humo visibles desde distintos puntos del área.

Videos y fotografías captadas por muestran los daños iniciales en el lugar, mientras decenas de patrullas rodeaban el perímetro para asegurar la zona y evitar riesgos adicionales para la comunidad.

Un guardia herido

Las autoridades confirmaron que el atacante fue abatido durante la intervención policial. Hasta el momento, el único lesionado reportado es un guardia de seguridad de la sinagoga, quien sufrió heridas que no ponen en riesgo su vida, según los primeros informes oficiales.

El incidente generó preocupación entre residentes y miembros de la comunidad judía local, especialmente porque el complejo religioso alberga un centro de educación infantil que funciona dentro de las instalaciones.

Investigación federal en curso

El director del Buró Federal de Investigaciones ( FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, informó que agentes federales acudieron al sitio para colaborar con la policía local de Michigan en la investigación del ataque.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del incidente y el posible motivo detrás del ataque contra la sinagoga de West Bloomfield.

Temple Israel con daños materiales

Aunque las imágenes muestran afectaciones visibles en el edificio, las autoridades aún no han precisado la magnitud total de los daños estructurales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades locales y federales proporcionen más información sobre lo ocurrido en Temple Israel, así como avances de la investigación sobre el tiroteo registrado este jueves en Michigan.

