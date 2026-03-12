Noticias ¿Van a bajar de precio los boletos del Mundial? Esta es la petición de congresistas a la FIFA La principal queja de los congresistas es por el sistema de precios dinámicos.

Video Mundial 2026: Donald Trump da la bienvenida a Irán para la Copa del Mundo

El miércoles 11 de marzo de 2026 un grupo de 69 legisladores estadounidenses envió una carta formal al presidente del organismo, Gianni Infantino, donde le piden una reducción en el costo de los boletos para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La principal queja de los congresistas es por el sistema de precios dinámicos por parte de la FIFA. Este modelo permite que el costo de las entradas fluctúe en tiempo real basándose en la demanda, el inventario y la popularidad de los partidos, lo que ha provocado que los precios en la plataforma oficial de reventa se disparen.



"Esta decisión tan criticada de abandonar el modelo tradicional de precios estáticos da prioridad a la maximización de los ingresos por sobre la accesibilidad para los aficionados", dicta la carta redactada por la representante Sydney Kamlager-Dove.

A pesar de que el torneo (programado del 11 de junio al 19 de julio) se promocionó como el más grande y global de la historia, los legisladores dicen que las consecuencias financieras podrían hacerlo el más excluyente hasta la fecha.

¿Por qué piden congresistas que bajen los precios?

Y es que los congresistas afirman que la alta demanda no debe ser una "luz verde" para especular a costa de los seguidores.

Se señala una gran diferencia entre los precios actuales y el resumen de costos que figuraba originalmente en el libro de licitaciones de los tres países anfitriones.

Los congresistas subrayan que la fijación dinámica de precios afecta desproporcionadamente a los residentes de las comunidades que albergan el evento.

¿Bajarán los precios de los partidos del Mundial?

La carta, fechada el 10 de marzo, fue hecha pública este miércoles. Hasta el momento, la FIFA no ha respondido a la solicitud de comentarios sobre la misiva.

Mientras las selecciones se preparan para la competencia, el acceso de los aficionados estadounidenses y visitantes de otros países podría no ser inclusivo para todos.