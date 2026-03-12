Donald Trump

Trump envía mensaje para la selección de soccer de Irán: ¿Debería ir al Mundial 2026?

El presidente estadounidense mencionó si la selección de Irán debe ir al Mundial de Futbol 2026; esto dijo sobre su seguridad

Video Selección de Irán rechaza jugar el Mundial 2026 en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje para la selección de soccer de Irán; en N+ Univisión te compartimos qué dijo sobre si deberían ir al Mundial de Futbol 2026.

La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia seguridad.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

En breve más información.

