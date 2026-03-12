ÚLTIMA HORA Tiroteos Tiroteo en Virginia hoy: Así fue el ataque en la Universidad Old Dominion, que dejó dos heridos y un muerto Autoridades respondieron a un ataque en la Universidad Old Dominion, que dejó al menos una persona muerta

Video Tiroteo en la Universidad Old Dominion, en Virginia, deja dos estudiantes heridos y al sospechoso muerto

Este jueves 12 de marzo de 2026 se reportó un tiroteo en la Universidad Old Dominion, Virginia, que dejó al menos dos heridos y un muerto, según las autoridades.

La Universidad Old Dominion publicó la mañana de este jueves varias alertas por un tirador activo.

PUBLICIDAD

Así fue el tiroteo en la Universidad Old Dominion

De acuerdo con la agencia de noticias AP, el tiroteo en Virgina ocurrió cuando un hombre armado abrió fuego en el edificio de la escuela de negocios, hiriendo a dos personas que fueron trasladadas al hospital.

Las alertas de la Universidad Old Dominion informaron que a las 10:48 hora local se reportó una “ amenaza activa” en Constant Hall y pidió seguir los protocolos de huida-escondite-lucha.

Luego del llamado para evitar la zona, la universidad confirmó a las 11:30 horas que un tirador activo “ha sido neutralizado”, por lo cual suspendió todas las clases y actividades en el campus.

Se informó que poco antes de las 11:00 horas se abrió fuego en Constant Hall, lo cual dejó dos personas heridas. Ante la emergencia, la Policía de la Universidad de Old Dominion, la Policía de Norfolk y el personal de emergencias acudieron al lugar.