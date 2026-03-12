Tiroteos La policía del condado de Oakland lleva dos semanas preparándose para un posible ataque El sheriff del condado de Oakland en Michigan, Michael Bouchard, afirmó este jueves tras el ataque contra una sinagoga en un suburbio de Detroit que las policías locales han estado compartiendo información de inteligencia ante la posibilidad de ataques durante las últimas dos semanas, en coincidencia con la guerra en Medio Oriente de EEUU e Israel contra Irán.





Video Tiroteo Míchigan: ¿cómo se puede reforzar la seguridad en centros de culto ante posibles de ataques en EEUU?

Las policías locales en Michigan han estado preparándose ante la posibilidad de ataques durante las últimas dos semanas, en coincidencia con la guerra de EEUU e Israel contra Irán, informó el sheriff del condado de Oakland en ese estado, Michael Bouchard, tras el incidente ocurrido este jueves en el que un sujeto armado con un rifle condujo su vehículo contra la sinagoga Templo Israel, en un suburbio de Detroit.

Bouchard dijo que los cuerpos policiales llevan "casi dos semanas en contacto", compartiendo "información de inteligencia a nivel nacional", en declaraciones a la estación local de TV WXYZ Canal 7 de Detroit.

PUBLICIDAD

Aseguró que "llevamos dos semanas hablando de la posibilidad, lamentablemente, de que esto ocurra. Así que no ha faltado preparación. Además, todas las instalaciones judías de la zona van a contar con una presencia adicional hasta que resolvamos esto".

Llevamos dos semanas hablando de la posibilidad, lamentablemente, de que esto ocurra. Así que no ha faltado preparación



El sujeto, aún sin identificar, condujo su vehículo contra la sinagoga, y fue herido de muerte por los agentes de seguridad de la instalación judía, según reportó The Associated Press.

Los investigadores policiales todavía no han establecido un motivo para el ataque. Este miércoles se conoció que el FBI había alertado a varios departamentos de policía en California sobre amenazas de Irán de lanzar un ataque sorpresa con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra ese país.

El sheriff Bouchard confirmó que las personas a cargo de la seguridad de la sinagoga enfrentaron al atacante, con disparos hechos durante el incidente.

WDIV-TV informó que se podía ver humo saliendo del techo de la sinagoga. Las imágenes de la escena muestran docenas de vehículos policiales rodeando el edificio.

El Templo Israel se autodenomina la sinagoga reformista más grande del país, con 12,000 miembros, según su sitio web. Cuenta con un centro de educación infantil y ofrece programas educativos para familias y adultos.

El sitio web afirma que la sinagoga "se dedica con pasión a ayudar a las comunidades judías de todo el mundo" y que su misión es "crear una comunidad desde la perspectiva del judaísmo reformista".