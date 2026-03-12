Tiroteos

La policía del condado de Oakland lleva dos semanas preparándose para un posible ataque

El sheriff del condado de Oakland en Michigan, Michael Bouchard, afirmó este jueves tras el ataque contra una sinagoga en un suburbio de Detroit que las policías locales han estado compartiendo información de inteligencia ante la posibilidad de ataques durante las últimas dos semanas, en coincidencia con la guerra en Medio Oriente de EEUU e Israel contra Irán.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tiroteo Míchigan: ¿cómo se puede reforzar la seguridad en centros de culto ante posibles de ataques en EEUU?

Las policías locales en Michigan han estado preparándose ante la posibilidad de ataques durante las últimas dos semanas, en coincidencia con la guerra de EEUU e Israel contra Irán, informó el sheriff del condado de Oakland en ese estado, Michael Bouchard, tras el incidente ocurrido este jueves en el que un sujeto armado con un rifle condujo su vehículo contra la sinagoga Templo Israel, en un suburbio de Detroit.

Bouchard dijo que los cuerpos policiales llevan "casi dos semanas en contacto", compartiendo "información de inteligencia a nivel nacional", en declaraciones a la estación local de TV WXYZ Canal 7 de Detroit.

PUBLICIDAD

Aseguró que "llevamos dos semanas hablando de la posibilidad, lamentablemente, de que esto ocurra. Así que no ha faltado preparación. Además, todas las instalaciones judías de la zona van a contar con una presencia adicional hasta que resolvamos esto".

Llevamos dos semanas hablando de la posibilidad, lamentablemente, de que esto ocurra. Así que no ha faltado preparación

Más sobre Tiroteos

Reportan muerto al atacante en la sinagoga Temple Israel en Michigan
2 mins

Reportan muerto al atacante en la sinagoga Temple Israel en Michigan

Estados Unidos
Tiroteo en Virginia hoy: Así fue el ataque en la Universidad Old Dominion, que dejó dos heridos y un muerto
1 mins
ÚLTIMA HORA

Tiroteo en Virginia hoy: Así fue el ataque en la Universidad Old Dominion, que dejó dos heridos y un muerto

Estados Unidos
¿Quiénes iban en lancha procedente de Estados Unidos a Cuba?
2 mins

¿Quiénes iban en lancha procedente de Estados Unidos a Cuba?

Estados Unidos
Tiroteo deja múltiples víctimas cerca del centro comercial Mondawmin en Baltimore
1 mins

Tiroteo deja múltiples víctimas cerca del centro comercial Mondawmin en Baltimore

Estados Unidos
Narran momento de tiroteo en universidad de Carolina del Sur: Confirman dos muertos
1 mins

Narran momento de tiroteo en universidad de Carolina del Sur: Confirman dos muertos

Estados Unidos
Tiroteo en escuela secundaria de Rockville, Maryland, deja una persona herida y un sospechoso bajo custodia
1 mins

Tiroteo en escuela secundaria de Rockville, Maryland, deja una persona herida y un sospechoso bajo custodia

Estados Unidos
Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana
2 mins

Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana

Estados Unidos
Divulgan video de Alex Pretti presuntamente enfrentando a agentes federales durante una protesta 11 días antes de su muerte
1 mins

Divulgan video de Alex Pretti presuntamente enfrentando a agentes federales durante una protesta 11 días antes de su muerte

Estados Unidos
Alex Pretti: dos agentes federales dispararon durante el tiroteo que mató al enfermero en Minneapolis
4 mins

Alex Pretti: dos agentes federales dispararon durante el tiroteo que mató al enfermero en Minneapolis

Estados Unidos
Alex Pretti y Renee Good: dos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis y criminalizados por la versión oficial
6 mins

Alex Pretti y Renee Good: dos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis y criminalizados por la versión oficial

Estados Unidos


El sujeto, aún sin identificar, condujo su vehículo contra la sinagoga, y fue herido de muerte por los agentes de seguridad de la instalación judía, según reportó The Associated Press.

Los investigadores policiales todavía no han establecido un motivo para el ataque. Este miércoles se conoció que el FBI había alertado a varios departamentos de policía en California sobre amenazas de Irán de lanzar un ataque sorpresa con drones en represalia por la ofensiva estadounidense contra ese país.

El sheriff Bouchard confirmó que las personas a cargo de la seguridad de la sinagoga enfrentaron al atacante, con disparos hechos durante el incidente.

WDIV-TV informó que se podía ver humo saliendo del techo de la sinagoga. Las imágenes de la escena muestran docenas de vehículos policiales rodeando el edificio.

El Templo Israel se autodenomina la sinagoga reformista más grande del país, con 12,000 miembros, según su sitio web. Cuenta con un centro de educación infantil y ofrece programas educativos para familias y adultos.

El sitio web afirma que la sinagoga "se dedica con pasión a ayudar a las comunidades judías de todo el mundo" y que su misión es "crear una comunidad desde la perspectiva del judaísmo reformista".

Con información de AP

Relacionados:
TiroteosjudíosJudaísmoMichigan (estado)Detroit, Michigan

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX