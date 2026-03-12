Tiroteos

Reportan muerto al atacante en la sinagoga Temple Israel en Michigan

Una intensa movilización policial se registra este jueves en la sinagoga Temple Israel, ubicada en las afueras de Detroit, tras reportes de un "hombre armado" y el choque de un vehículo contra el inmueble.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Policía abate a tirador en la Universidad Old Dominion, Virginia, tras herir a dos personas en el campus

El sospechoso fue baleado fatalmente por un elemento de la seguridad local, según informa la agencia Associated Press.

Así lo informó una persona familiarizada con el asunto que habló con Associated Press el jueves. El vehículo en el que el hombre viajaba se incendió tras estrellarse contra la sinagoga Temple Israel en el municipio de West Bloomfield.

PUBLICIDAD

Más sobre Tiroteos

Tiroteo en Virginia hoy: Así fue el ataque en la Universidad Old Dominion, que dejó dos heridos y un muerto
1 mins
ÚLTIMA HORA

Tiroteo en Virginia hoy: Así fue el ataque en la Universidad Old Dominion, que dejó dos heridos y un muerto

Estados Unidos
¿Quiénes iban en lancha procedente de Estados Unidos a Cuba?
2 mins

¿Quiénes iban en lancha procedente de Estados Unidos a Cuba?

Estados Unidos
Tiroteo deja múltiples víctimas cerca del centro comercial Mondawmin en Baltimore
1 mins

Tiroteo deja múltiples víctimas cerca del centro comercial Mondawmin en Baltimore

Estados Unidos
Narran momento de tiroteo en universidad de Carolina del Sur: Confirman dos muertos
1 mins

Narran momento de tiroteo en universidad de Carolina del Sur: Confirman dos muertos

Estados Unidos
Tiroteo en escuela secundaria de Rockville, Maryland, deja una persona herida y un sospechoso bajo custodia
1 mins

Tiroteo en escuela secundaria de Rockville, Maryland, deja una persona herida y un sospechoso bajo custodia

Estados Unidos
Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana
2 mins

Reportan balacera en juzgado de East Feliciana durante desfile de Mardi Gras en Luisiana

Estados Unidos
Divulgan video de Alex Pretti presuntamente enfrentando a agentes federales durante una protesta 11 días antes de su muerte
1 mins

Divulgan video de Alex Pretti presuntamente enfrentando a agentes federales durante una protesta 11 días antes de su muerte

Estados Unidos
Alex Pretti: dos agentes federales dispararon durante el tiroteo que mató al enfermero en Minneapolis
4 mins

Alex Pretti: dos agentes federales dispararon durante el tiroteo que mató al enfermero en Minneapolis

Estados Unidos
Alex Pretti y Renee Good: dos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis y criminalizados por la versión oficial
6 mins

Alex Pretti y Renee Good: dos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis y criminalizados por la versión oficial

Estados Unidos
Muerte de Alex Pretti: videos del momento parecen contradecir versión oficial del gobierno de Trump
5 mins

Muerte de Alex Pretti: videos del momento parecen contradecir versión oficial del gobierno de Trump

Estados Unidos

De acuerdo con reportes de la cadena WDIV-TV, un camión se estrelló contra la sinagoga, situada en el municipio de West Bloomfield. Imágenes captadas en el lugar muestran columnas de humo saliendo del techo del edificio, mientras decenas de patrullas y vehículos de emergencia rodean la zona.

Respuesta de las autoridades

La oficina del alguacil informó que las autoridades se encuentran despejando el edificio. En medio de la tensión, cerca de una decena de padres de familia corrieron hacia el centro de educación infantil que opera dentro de la sinagoga para recoger a sus hijos, tras recibir la autorización de la policía.

Medidas de seguridad

Ante la situación, la Federación Judía de Detroit emitió una alerta a todas las organizaciones judías de la zona, instándolas a activar el protocolo de cierre total ( lockout), prohibiendo la entrada o salida de personas de sus instalaciones. Temple Israel es considerada la sinagoga reformista más extensa de Estados Unidos, con una comunidad de aproximadamente 12,000 miembros. Además de su centro educativo para la primera infancia, el recinto ofrece diversos programas educativos para adultos y familias.

El director del FBI, Kash Patel, informó que su personal se encuentra en la zona, laborando de la mano con la policía local de Michigan.

Información en desarrollo...

Relacionados:
TiroteosTiroteos masivos Michigan (estado)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX