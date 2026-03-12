Tiroteos Reportan muerto al atacante en la sinagoga Temple Israel en Michigan Una intensa movilización policial se registra este jueves en la sinagoga Temple Israel, ubicada en las afueras de Detroit, tras reportes de un "hombre armado" y el choque de un vehículo contra el inmueble.

Video Policía abate a tirador en la Universidad Old Dominion, Virginia, tras herir a dos personas en el campus

El sospechoso fue baleado fatalmente por un elemento de la seguridad local, según informa la agencia Associated Press.

Así lo informó una persona familiarizada con el asunto que habló con Associated Press el jueves. El vehículo en el que el hombre viajaba se incendió tras estrellarse contra la sinagoga Temple Israel en el municipio de West Bloomfield.

De acuerdo con reportes de la cadena WDIV-TV, un camión se estrelló contra la sinagoga, situada en el municipio de West Bloomfield. Imágenes captadas en el lugar muestran columnas de humo saliendo del techo del edificio, mientras decenas de patrullas y vehículos de emergencia rodean la zona.

Respuesta de las autoridades

La oficina del alguacil informó que las autoridades se encuentran despejando el edificio. En medio de la tensión, cerca de una decena de padres de familia corrieron hacia el centro de educación infantil que opera dentro de la sinagoga para recoger a sus hijos, tras recibir la autorización de la policía.

Medidas de seguridad

Ante la situación, la Federación Judía de Detroit emitió una alerta a todas las organizaciones judías de la zona, instándolas a activar el protocolo de cierre total ( lockout), prohibiendo la entrada o salida de personas de sus instalaciones. Temple Israel es considerada la sinagoga reformista más extensa de Estados Unidos, con una comunidad de aproximadamente 12,000 miembros. Además de su centro educativo para la primera infancia, el recinto ofrece diversos programas educativos para adultos y familias.

El director del FBI, Kash Patel, informó que su personal se encuentra en la zona, laborando de la mano con la policía local de Michigan.