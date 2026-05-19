Periodismo The New York Times vuelve a demandar al Pentágono por restricciones a periodistas El diario acusa al Departamento de Defensa de intentar controlar la cobertura militar al impedir que reporteros se muevan libremente dentro del Pentágono



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El lunes, el New York Times demandó al Departamento de Defensa por segunda vez en cinco meses, argumentando que el requisito de que los periodistas sean escoltados mientras se encuentran en terrenos del Pentágono viola la Primera Enmienda.

La política de escoltas es "un intento inconstitucional del Pentágono de impedir la información independiente sobre asuntos militares", declaró Charlie Stadtlander, portavoz del Times, en un correo electrónico enviado a Associated Press.

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“Como ya hemos dicho antes: los estadounidenses merecen tener transparencia sobre cómo se gobierna su país y sobre las acciones que las fuerzas armadas llevan a cabo en su nombre y con el dinero de sus impuestos.”

En X, el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, calificó la última demanda del Times como "nada más que un intento de eliminar las barreras que les impiden acceder a información clasificada".

Continúa la tensión entre la administración y los medios de comunicación

La demanda del Times es un nuevo episodio en la creciente tensión entre los medios de comunicación estadounidenses y la segunda administración Trump, que se ha manifestado tanto en la esfera pública como, en ocasiones, en los tribunales.

El periódico afirmó haber presentado la demanda adicional tras haber demandado inicialmente al Pentágono en diciembre por las nuevas normas impuestas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, para impugnar una política provisional "que el Pentágono implementó apresuradamente después de que un juez federal fallara a favor de The Times en su demanda original". La nueva política incluía el requisito de que los periodistas estuvieran acompañados por escoltas en todo momento mientras se encontraran en el Pentágono.

La política se implementó en marzo tras un fallo del juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Paul L. Friedman, que anuló las restricciones anteriores al acceso de los medios de comunicación, argumentando que violaban los derechos del reportero del Times, Julian E. Barnes, y del propio periódico.

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Al mes siguiente, el juez dictaminó que la política provisional violaba su orden de marzo. Sin embargo, la política de escolta se mantuvo vigente cuando un tribunal de apelaciones suspendió parte del fallo de Friedman mientras el gobierno presentaba la apelación. El proceso de apelación sigue en curso.

La demanda surge a raíz de una anterior, pero es más específica

La nueva demanda, presentada por el periódico y el periodista Barnes ante el tribunal de distrito del Distrito de Columbia, tiene como objetivo lograr que los tribunales aborden directamente la norma sobre el acompañamiento desde una perspectiva constitucional.

En la documentación presentada, el documento sostiene que la norma, al igual que otras restricciones a los medios de comunicación del Pentágono, tiene un objetivo claro: "cerrar el Pentágono a cualquier periodista u organización de noticias que no esté dispuesto a informar únicamente sobre lo que aprueben los funcionarios del Departamento".

Según argumenta, esto es "manifiestamente inconstitucional".

En diciembre, el Times demandó al Pentágono, intentando revocar las nuevas normas impuestas por Hegseth que, según argumentaba, violaban la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Constitución.

Medios como el Times abandonaron el Pentágono en lugar de aceptar las normas como condición para obtener una acreditación de prensa. Continúan cubriendo las actividades del ejército estadounidense desde fuera del edificio, mientras que un nuevo cuerpo de prensa, aprobado por el departamento, ocupa actualmente las instalaciones del Pentágono.

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En su publicación del lunes en X, Parnell afirmó que el Times y sus periodistas "quieren recorrer los pasillos del Pentágono libremente y sin escolta, un privilegio del que no disponen en ningún otro edificio federal".

Añadió: “La política del Departamento es totalmente legal y está diseñada específicamente para proteger la información de seguridad nacional de la divulgación delictiva ilegal”.