California

Incendio forestal en California provoca evacuaciones en Simi Valley y amenaza casas cerca de Los Ángeles

Helicópteros combaten las llamas mientras el humo cubre barrios enteros y el fuego avanza hacia zonas residenciales del sur de California

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Por:N+ Univision
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Un incendio forestal de rápida propagación se desató el lunes por la mañana en el sur de California, lo que provocó órdenes de evacuación y dañó al menos una vivienda.

El incendio fue reportado poco después de las 10 de la mañana en Simi Valley, una ciudad en el condado de Ventura, a unos 48 kilómetros (30 millas) al noroeste de Los Ángeles.

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Según Scott Dettorre, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, el incendio se había extendido a más de 200 hectáreas (500 acres) poco antes del mediodía.

Imágenes aéreas de las cadenas de televisión locales mostraron al menos una casa en llamas. Los bomberos no proporcionaron una cifra exacta. Se podían ver varios helicópteros arrojando agua sobre el incendio, mientras densas columnas de humo gris cubrían el vecindario.

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Algunos residentes de la zona sur de Simi Valley recibieron la orden de evacuar. La ciudad tiene una población de más de 125,000 habitantes.

Los bomberos se esforzaban por evitar que las llamas descendieran por las laderas hacia los barrios residenciales de Thousand Oaks.

Se emitió un aviso del Servicio Meteorológico Nacional sobre vientos de 20 a 30 mph (32 a 48 km/h) para la zona hasta las 3 de la tarde.

¿Qué hacer ante un incendio?

Déjate caer al piso y gatee por debajo de todo humo hasta llegar a la salida. El humo espeso y gases tóxicos se acumulan primero a lo largo del techo.

Antes de abrir una puerta, toca la cerradura y la puerta. Si uno de éstos está caliente, o si el humo sale por los bordes de la puerta, déjala cerrada y usa tu segunda vía de escape.

Si abres una puerta, ábrela despacio. Debes estar listo para cerrarla rápidamente si hay humo espeso o fuego.

Si no puedes llegar a alguien que necesita ayuda, abandona el hogar y llame al 911 o al Departamento de Bomberos de tu localidad. Infórmela al operador de emergencia dónde se encuentra la persona.

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Si tus mascotas quedan atrapadas en su hogar, infórmalo a los bomberos de inmediato.

Si no puedes escapar, cierra la puerta y cubre las rejillas de ventilación y las grietas alrededor de las puertas con tela o cinta para mantener el humo fuera. Llama al 911 o a tu Departamento de Bomberos inmediatamente.

Quédate donde estás y haz señales para pedir ayuda desde la ventana con un trapo de color liviano o una linterna.

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