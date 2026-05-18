Trump asegura que ha instruido al Ejército a prepararse para proceder con un "asalto completo y a gran escala" contra Irán en caso de no llegar a un acuerdo
El mandatario confirmó también que suspendió un ataque que estaba programado para esta mañana
Video Trump rechaza cuarta propuesta de Irán y ¿evalúa planes del Pentágono para retomar ataques militares?
El presidente Donald Trump ha publicado un mensaje en su red social Truth Social, en el que ha confirmado que suspendió un ataque esta mañana contra Irán y al mismo tiempo instruyó al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al Presidente de los Jefes de Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, a que estén preparados para proceder con un asalto completo y a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en el caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable.
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