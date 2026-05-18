Trump asegura que ha instruido al Ejército a prepararse para proceder con un "asalto completo y a gran escala" contra Irán en caso de no llegar a un acuerdo

El presidente Donald Trump ha publicado un mensaje en su red social Truth Social, en el que ha confirmado que suspendió un ataque esta mañana contra Irán y al mismo tiempo instruyó al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, y al Presidente de los Jefes de Estado Mayor Conjunto, General Daniel Caine, a que estén preparados para proceder con un asalto completo y a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en el caso de que no se llegue a un acuerdo aceptable.