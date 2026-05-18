Brooklyn Mujer da a luz esposada durante una audiencia en una corte de Brooklyn 'Sin atención médica adecuada, privacidad ni dignidad', así dio a luz una mujer de 33 años mientras comparecía ante un tribunal en la Corte de Brooklyn.

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Una corte de Brooklyn, Nueva York, se convirtió en una fría sala de parto la noche del viernes 15 de mayo, cuando una mujer de nueve meses de embarazo, quien se encontraba esposada, comenzó con labores de parto durante su audiencia.

Se trata de Samantha Randazzo, de 33 años, quien al acudir a una sala de audiencias para la presentación de cargos por un delito relacionado con drogas, dio a luz a su bebé. Sola, sin familiares presentes; rodeada por completos desconocidos.

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Defensores públicos de la ciudad de Nueva York emitieron un comunicado para condenar el trato que recibió la mujer, debido a que aseguran que dio a luz “esposada a un banco” en la sala de audiencias, mientras estaba bajo custodia.

De acuerdo con el escrito Samantha Randazzo había permanecido 24 horas previas bajo custodia, cuando abogados y personal de Asistencia Legal y los Servicios de Defensores de Brooklyn presenciaron el trabajo de parto y el nacimiento de su hijo.

“Sin atención médica adecuada, privacidad ni dignidad, rodeada de personal judicial, fiscales, agentes de orden público y otros”, denunció su defensa.

Samantha Randazzo había sido arrestada el jueves 14 de mayo por posesión de drogas y allanamiento de morada, motivo por el que fue presentada hasta el viernes para su comparecencia ante el juez tras ser dada de alta del hospital a pesar de tener nueve meses de embarazo.

No obstante, el abogado de la mujer de 33 años, Wynton Sharpe, aseguró a The New York Times que los funcionarios judiciales reaccionaron con rapidez y que el juez presidente desalojó la sala de inmediato.

Además describió el nacimiento del bebé de Randazzo en un tribunal de Brooklyn como una situación "alegre y triste".