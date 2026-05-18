Noticias Un posible crimen de odio: ¿Quiénes son los adolescentes que atacaron la mezquita de San Diego que dejó tres muertos y un herido? La madre de uno de los adolescentes llamó a la policía horas antes del ataque para que dieran con el paradero de su hijo, quien tenía tendencias suicidas

Video Tiroteo en mezquita de San Diego, California: Autoridades ofrecen conferencia sobre ataque armado

Los dos adolescentes señalados por la policía como responsables del ataque armado contra el Centro Islámico de San Diego tenían 17 y 18 años, de acuerdo con el jefe del Departamento de Policía de la ciudad, Scott Wahl.

Sus identidades no han sido reveladas de manera oficial, pero las autoridades han confirmado que uno de ellos era estudiante de una escuela secundaria cercana a la comunidad de Clairemont.

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Más allá de sus nombres, la investigación ha comenzado a reconstruir el perfil de ambos jóvenes a partir de los primeros testimonios y evidencias recabadas por las autoridades.

Madre alertó horas antes a la policía por el comportamiento de su hijo

La mañana del ataque, la policía recibió una llamada urgente: era la madre de uno de los adolescentes. Según relató el jefe Wahl, la mujer reportó la desaparición de su hijo, a quien describió como un menor con tendencias suicidas.

También advirtió que faltaban varias armas de fuego de su casa, así como su vehículo. El joven, añadió, no estaba solo: había salido acompañado por otro adolescente y ambos vestían ropa tipo militar o de camuflaje.

“Ella creía que su hijo tenía tendencias suicidas y que probablemente estaba con un amigo”, explicó Wahl.

Mientras los agentes hablaban con la madre, se reportó el tiroteo en el Centro Islámico, ubicado a poco más de un kilómetro de la escuela a la que asistía uno de los sospechosos. Los policías que ya estaban en la zona se desplazaron de inmediato.

Adolescente deja carta antes de atacar la mezquita

La policía también confirmó que uno de los adolescentes habría tomado al menos tres armas del domicilio familiar antes del ataque y que la madre había encontrado una nota dejada por su hijo antes de desaparecer.

El contenido de ese mensaje no ha sido revelado por las autoridades.

“Encontró una nota suya. No voy a revelar ahora mismo cómo es la nota ni qué dice” dijo Wahl.

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Dentro del coche en el que posteriormente fueron hallados los dos adolescentes sin vida, la policía también encontró cartas con discursos antiislámicos, lo que ha llevado a los investigadores a tratar el caso como un posible crimen de odio.

El tiroteo dejó tres personas muertas, entre ellas un guardia de seguridad del centro religioso, y un herido.

Minutos después del ataque, los dos adolescentes fueron localizados sin vida dentro de un automóvil estacionado a pocas cuadras del lugar. Las autoridades creen que murieron por heridas de bala autoinfligidas.

“En este punto, sin duda hubo discursos de odio involucrados”, señaló Wahl.

Las autoridades todavía no han dado a conocer la identidad de las tres personas que murieron en el tiroteo ocurrido hoy en la mezquita más grande de San Diego, aunque informaron que lo harán en los próximos días.

“Acabamos de informar a las familias de las víctimas. “Por ahora no vamos a revelar sus nombres”, explicó Wahl frente a los medios de comunicación.

Agregó que buscan resguardar cierta información mientras continúa la investigación.

“Estamos tratando de proteger parte de los datos que tenemos. Aún hay trabajo por hacer y queremos asegurarnos de preservarlos por el momento”, concluyó.