Noticias NWS lanza aviso de tornados para el centro de Estados Unidos; ¿En qué lugares hay advertencia? El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que las condiciones climáticas actuales incluyen viento, humedad y energía suficiente para la formación de tormentas severas durante las próximas horas

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El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS, por sus siglas en inglés) mantiene activa la Vigilancia de Tornado 222 para amplias zonas del centro del país, ante condiciones atmosféricas favorables para la formación de tormentas severas.

La medida incluye principalmente los estados de Kansas y Nebraska, donde se espera actividad meteorológica peligrosa hasta la noche del lunes 18 de mayo de 2026.

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¿En dónde hay alerta de tornado?

En Kansas, la vigilancia abarca una extensa franja del estado, incluyendo condados como Clay, Brown, Cloud, Dickinson, Ellsworth, Geary, Jackson, Lincoln, Marion, Marshall, McPherson, Mitchell, Morris, Nemaha, Republic, Pottawatomie, Ottawa, Rice, Riley, Saline y Washington. Entre las ciudades incluidas en el área de riesgo se encuentran localidades como Minneapolis, Beatrice, Fairbury y Tecumseh, entre otras comunidades del centro y este del estado.

En Nebraska, el aviso del NWS se concentra en el sureste del estado, afectando condados como Gage, Jefferson, Johnson, Nemaha, Pawnee, Richardson y Otoe. En estas áreas se incluyen ciudades como Auburn, Nebraska City, Falls City, Beatrice y Pawnee City.

Condiciones favorables para tormentas severas

De acuerdo con el boletín oficial, la vigilancia permanecerá vigente hasta aproximadamente las 8:00 p.m. CDT. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la atmósfera presenta condiciones propicias para el desarrollo de tormentas eléctricas intensas capaces de producir tornados, así como granizo de gran tamaño y ráfagas de viento destructivas.

Las autoridades meteorológicas señalan que una vigilancia de tornado no significa que un tornado ya esté ocurriendo, sino que el ambiente es favorable para su formación. Sin embargo, las comunidades dentro del área deben permanecer atentas a posibles alertas inmediatas.