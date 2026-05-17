Accidentes Aéreos

Aviones militares chocan en pleno vuelo durante espectáculo aéreo en Idaho

Momentos de tensión se vivieron en el Gunfighter Skies Air Show en Idaho cuando dos aviones de combate chocaron durante la exhibición. Se reportó que los cuatro aviadores lograron eyectarse de las aeronaves.

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Por:N+ Univision
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Video "Se escuchó una explosión": Pasajero del avión que impactó a un hombre en plena pista del aeropuerto

Equipos de emergencia respondieron a un incidente relacionado con aeronaves durante un espectáculo aéreo en una base militar del oeste de Idaho este domingo 17 de mayo, informaron las autoridades.

La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home indicó en una publicación en redes sociales que cerró tras el incidente ocurrido durante el Gunfighter Skies Air Show. Los equipos de respuesta estaban en el lugar para dar inicio a la investigación.

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Testigos reportaron que dos aviones militares se habían estrellado, mientras que videos publicados en internet muestran el momento en que los aviadores lograron eyectarse de las aeronaves.

En las imágenes se observaron cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras los aviones se precipitaban hacia el suelo.

Aviadores de las aeronaves están a salvo

Cuatro aviadores se eyectaron a salvo después de que las dos aviones chocaran en el espectáculo aéreo en Idaho, informó una organizadora del evento.

Los equipos de emergencia respondieron después de que las dos aeronaves colisionaran durante el evento.

Los cuatro tripulantes se eyectaron a salvo, señaló Kim Sykes, directora de marketing de Silver Wings of Idaho, que ayudó a planificar el espectáculo aéreo. Añadió que el choque ocurrió fuera de la base y que no vio el accidente, pero sí el humo después.

La Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home anunció en redes sociales que quedó bajo cierre tras el incidente durante el Gunfighter Skies Air Show. Los equipos de respuesta estaban en el lugar y se había iniciado una investigación.

Los organizadores afirman que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades modernas de la Fuerza Aérea.

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