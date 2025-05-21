Gobierno de Trump acepta formalmente el lujoso avión de Catar para ser el nuevo Air Force One

Video Te mostramos en realidad aumentada cómo es el lujoso avión que Catar quiere regalarle a Trump

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aceptó un lujoso Boeing 747 de Catar para que el presidente Donald Trump lo use como Air Force One, según informó el Pentágono el miércoles, a pesar de las continuas dudas sobre la ética y la legalidad de aceptar ese costoso regalo de un país extranjero.

El Departamento de Defensa "trabajará para garantizar las medidas de seguridad adecuadas" en la aeronave para que sea apta para el uso del presidente, declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Añadió que la aeronave fue aceptada "de acuerdo con todas las normas y regulaciones federales".

Trump ha defendido el regalo, que surgió durante su reciente viaje a Medio Oriente, supuestamente como una forma de ahorrar dinero de los contribuyentes.

"¿Por qué nuestros militares, y por lo tanto nuestros contribuyentes, deberían verse obligados a pagar cientos de millones de dólares cuando pueden obtenerlo GRATIS?", publicó Trump en sus redes sociales durante el viaje.

Sin embargo, otros han señalado que la aceptación por parte de Trump de una aeronave que se ha calificado como un " palacio en el cielo" constituye una violación de la prohibición constitucional sobre los regalos extranjeros. Los demócratas se han unido en su indignación, e incluso algunos de los aliados republicanos del presidente republicano en el Congreso han expresado su preocupación.

También han señalado la necesidad de modernizar el avión para que cumpla con los requisitos de seguridad, lo cual sería costoso y llevaría tiempo.

"Lejos de ahorrar dinero, esta acción inconstitucional no solo costará la dignidad de nuestra nación, sino que obligará a los contribuyentes a malgastar más de mil millones de dólares para reacondicionar este avión en particular cuando actualmente tenemos no uno, sino dos aviones Air Force One completamente operativos y en plena capacidad", declaró la senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois.

Durante una audiencia el martes, afirmó que la aceptación de parte de Estados Unidos del avión de la familia gobernante catarí es una "línea de acción peligrosa".

El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, informó a los senadores que Hegseth ordenó al servicio que comience a planificar cómo actualizarlo para cumplir con los estándares necesarios y reconoció que el avión requerirá modificaciones "significativas". La Fuerza Aérea, en un comunicado, afirmó que se prepara para adjudicar un contrato para modificar un avión Boeing 747, pero que los detalles son clasificados.

A Trump le preguntaron sobre la medida el miércoles durante una reunión en el Despacho Oval con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. "Le están dando un avión a la Fuerza Aérea de Estados Unidos", dijo Trump, molesto al ser cuestionado por un periodista sobre el regalo.

Trump explicó que se lo dieron "no a mí, sino a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, para que nos ayudaran" y señaló que "Boeing llega con un poco de retraso, por desgracia".

Ramaphosa, quien estaba sentado junto a Trump en el Despacho Oval y ha estado trabajando para reparar su relación con el presidente, dijo: "Lamento no tener un avión para darles".

"Si su país le ofreciera un avión a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo aceptaría", afirmó Trump.

Trump no ha presentado ninguna exigencia de seguridad nacional para una rápida modernización, en lugar de esperar a que Boeing termine los nuevos aviones Air Force One, que llevan años en desarrollo.

Trump ha intentado apaciguar la oposición al afirmar que no volará en el avión al finalizar su mandato. En su lugar, afirmó, el avión sería donado a una futura biblioteca presidencial, de forma similar a cómo el Boeing 707 utilizado por el presidente Ronald Reagan fue dado de baja y exhibido como pieza de museo.

