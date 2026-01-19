Noticias Temblor hoy en California: Sismo de 4.9 grados sacude la ciudad de Indio De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ocurrió a las 19:56 horas en la ciudad de Indio.

Video Cámaras de seguridad captan el terremoto de 6.5 que sacudió partes de México

Un sismo de magnitud 4.9 sacudió la noche de este lunes 19 de enero de 2026 la ciudad de Indio, California.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió a las 19:56 horas, sin que hasta el momento se reporten daños o afectaciones.

PUBLICIDAD

Al sismo de 4.9 le sucedieron cuatro réplicas más:

3.3 grados, a las 19:57 horas

3.4 grados, a las 19:57 horas

2.9 grados, a las 19:59 horas

3.0 gracos, a las 20:27 horas

¿Por qué tembló en California?

En California suele temblar con frecuencia debido a que se encuentra justo en el límite de dos de las piezas más grandes de la corteza terrestre: la Placa del Pacífico y la Placa Norteamericana.

El punto en donde convergen estas placas se le conoce como Falla de San Andrés. Ambas se desplazan de forma horizontal, sin que choquen de frente o se separen: