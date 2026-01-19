Noticias

Temblor hoy en California: Sismo de 4.9 grados sacude la ciudad de Indio

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el terremoto ocurrió a las 19:56 horas en la ciudad de Indio.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Cámaras de seguridad captan el terremoto de 6.5 que sacudió partes de México

Un sismo de magnitud 4.9 sacudió la noche de este lunes 19 de enero de 2026 la ciudad de Indio, California.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto ocurrió a las 19:56 horas, sin que hasta el momento se reporten daños o afectaciones.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Escuelas suspenden clases en Detroit y Cleveland ante ola de aire ártico con nevadas
2 mins

Escuelas suspenden clases en Detroit y Cleveland ante ola de aire ártico con nevadas

Estados Unidos
Hard Rock Stadium: Ovacionan a Trump durante encuentro de Hurricanes de Miami vs Indiana Hoosiers
1 mins

Hard Rock Stadium: Ovacionan a Trump durante encuentro de Hurricanes de Miami vs Indiana Hoosiers

Estados Unidos
¿Se cayó Truth Social? Usuarios reportan falla masiva en la red de Donald Trump hoy
1 mins

¿Se cayó Truth Social? Usuarios reportan falla masiva en la red de Donald Trump hoy

Estados Unidos
Trump acusa que en Minnesota la atención está en ICE, pero no en los políticos corruptos que han robado
1 mins

Trump acusa que en Minnesota la atención está en ICE, pero no en los políticos corruptos que han robado

Estados Unidos
¿En qué estados de EEUU se podrán ver hoy las auroras boreales y a qué hora?
1 mins

¿En qué estados de EEUU se podrán ver hoy las auroras boreales y a qué hora?

Estados Unidos
ICE ha arrestado a más de 3 mil inmigrantes en Minneapolis como parte de la "Operación Metro Surge"
2 mins

ICE ha arrestado a más de 3 mil inmigrantes en Minneapolis como parte de la "Operación Metro Surge"

Estados Unidos
Peso Pluma anuncia gira por Estados Unidos, ¿qué ciudades visitará?
1 mins

Peso Pluma anuncia gira por Estados Unidos, ¿qué ciudades visitará?

Estados Unidos
Donald Trump cumple un año en su segunda vez como presidente de EE UU y estos premios recibió
2 mins

Donald Trump cumple un año en su segunda vez como presidente de EE UU y estos premios recibió

Estados Unidos
¿Seguirá nevando en Florida? Esto dice el pronóstico del tiempo en EEUU
1 mins

¿Seguirá nevando en Florida? Esto dice el pronóstico del tiempo en EEUU

Estados Unidos
Alerta por pechugas de pollo contaminadas: ¿Qué daños causa la listeria?
2 mins

Alerta por pechugas de pollo contaminadas: ¿Qué daños causa la listeria?

Estados Unidos

Al sismo de 4.9 le sucedieron cuatro réplicas más:

  • 3.3 grados, a las 19:57 horas
  • 3.4 grados, a las 19:57 horas
  • 2.9 grados, a las 19:59 horas
  • 3.0 gracos, a las 20:27 horas

¿Por qué tembló en California?

En California suele temblar con frecuencia debido a que se encuentra justo en el límite de dos de las piezas más grandes de la corteza terrestre: la Placa del Pacífico y la Placa Norteamericana.

El punto en donde convergen estas placas se le conoce como Falla de San Andrés. Ambas se desplazan de forma horizontal, sin que choquen de frente o se separen:

  • La Placa del Pacífico se mueve hacia el noroeste.
  • La Placa Norteamericana se mueve hacia el sureste.

Notas Relacionadas

Siguen operativos de ICE en Balcones Heights: captan a hombre tratando de escapar

Siguen operativos de ICE en Balcones Heights: captan a hombre tratando de escapar

Univision 41 San Antonio
3 min
Relacionados:
NoticiasTerremotosCaliforniasismo

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX