sismo Sismo en México: Erika Buenfil y otros famosos sufren fuerte temblor, algunos estaban en Acapulco La mañana del viernes 2 de enero se registró un fuerte sismo en México. Famosos como Erika Buenfil se encontraban vacacionando en Acapulco, muy cerca de San Marcos, Guerrero, lugar del epicentro.

Video "¡Qué susto!": Geraldine Bazán estaba en una tirolesa al momento del sismo en la Ciudad de México

Erika Buenfil y otros famosos reaccionaron al “fuerte” sismo que se registró en México aproximadamente a las 7:58 de la mañana del viernes 2 de enero.

Con motivo a las celebraciones de Año Nuevo, algunos famosos se encontraban de vacaciones en Acapulco, municipio que se encuentra muy cerca de San Marcos, Guerrero, lugar del epicentro donde se registró un sismo de 6.5, según dio a conocer el Sismológico Nacional.

Así reaccionaron los famosos

Erika Buenfil compartió a través de X un mensaje. Aunque no dio detalles sobre los instantes que vivió, señaló: “Tembló muy fuerte en Acapulco. Estamos bien”.

Horas antes, la actriz de Papás por Siempre había dado a conocer que, junto a su hijo, recibió el Año Nuevo 2026 en Acapulco.

El mensaje de Erika Buenfil. Imagen Erika Buenfil / X



Aracely Arámbula agradeció las muestras de cariño y mensajes de preocupación de sus seguidores y, aunque reveló que todo estaba en bien en su casa, durante su video se registró una réplica del temblor.

“Mi familia hermosa, feliz año. Este año empezó muy movido”, dijo en el instante en que se registraba un nuevo movimiento.

“Está temblando otra vez… No saben el sustazo y eso que esto (sus muebles) son de piedra. Susto de la vida. Se acaba de sentir otra vez”, mencionó antes de cortar la transmisión.

Aracely Arámbula vive en Acapulco. Imagen Aracely Arámbula / Instagram



Kate del Castillo se encontraba en la Ciudad de México durante el sismo. A través de sus historias de Instagram

“¿Cómo les va después del sustito? Yo estoy aquí en Ciudad de México y… qué onda con la alarma… Sonó mi teléfono, estaba bien dormida y (…) la verdad sí me agarró sin saber qué onda… Por eso, cuando vengo a México siempre me quedo en planta baja… qué susto, la verdad sí estuvo muy fuerte”, dijo.

“Salí a la calle… Menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima, sino me hubiera salido encuerada. Eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahorita”, sentenció.

Kate del Castillo se encontraba en la Ciudad de México en el momento del temblor. Imagen Kate del Castillo / Instagram



La periodista Danielle Dithurbide se encontraba junto a su familia en la zona de Acapulco al momento del temblor.

Sus compañeros de ‘Despierta’, noticiero de N+ del que es titular, establecieron comunicación con ella, quien vía telefónica comenzó a reportar cómo se encontraba la gente.

“La gente tuvo que evacuar los hoteles, a veces desde pisos muy elevados, en pleno movimiento con la intensidad que tuvo”, comentó.

Además, compartió la preocupación de los habitantes de Acapulco ante posibles daños estructurales en los edificios que quedaron dañados tras el paso del huracán Otis, registrado en 2023.

“La gente está muy preocupada, tiene a flor de piel lo que ocurrió con el huracán y muchos edificios tuvieron daños, que no hicieron que perdieran su habitabilidad, pero que en este momento se ven mucho más. Habrá que hacer un reporte más minucioso", dijo.

Joanna Vega-Biestro, presentadora de ‘Sale el Sol’ también estaba en Acapulco al momento del sismo. A través de sus historias de Instagram escribió: “Empezamos el año con sismo”.

Joanna Vega-Biestro. Imagen Joanna Vega-Biestro / Instagram



Fernando Reina, exesposo de Galilea Montijo, compartió en Instagram una conversación de WhatsApp con Mateo, hijo de la presentadora de Hoy, quien habría tomado con humor la situación.

“A pesar de las circunstancias siempre mantenemos el humor y la buena vibra”, subrayó.

Hijo de Galilea Montijo tomó con humor el temblor en México. Imagen Fernado Reina / Instagram

Lo que se sabe del sismo en México

El Gobierno de la Ciudad de México informó que a consecuencia del sismo de 6.5 en San Marcos, Guerrero, se reportan algunas afectaciones como la caída de un poste y un árbol en la ciudad, así como algunos daños en los hospitales y la muerte de un hombre al momento de la evacuación.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México reportó caída de un semáforo y un árbol en la CDMX. Imagen Clara Brugada / X