Lluvias Supertifón Sinlaku impactará islas del Pacífico de EEUU con lluvias extremas y cortes de energía Un potente supertifón en el Pacífico azota ya a Guam y avanza hacia las Islas Marianas del Norte, donde podría provocar vientos destructivos, inundaciones y apagones prolongados en las próximas horas.

Video El tiempo: supertifón

Un peligroso supertifón avanza sobre el océano Pacífico hacia un grupo de remotas islas de Estados Unidos, azotando Guam con intensas lluvias y vientos con fuerza de tormenta tropical horas antes de su llegada.

Se tiene previsto que el supertifón Sinlaku toque tierra la noche del martes en las Islas Marianas del Norte con vientos destructivos, lluvias intensas e inundaciones que podrían provocar prolongados cortes en el servicio eléctrico, informó el Servicio Meteorológico Nacional el lunes.

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No se anticipa un impacto directo en Guam, un territorio de Estados Unidos con instalaciones militares y unos 170.000 habitantes, pero aún podría sufrir algunos daños.

El tifón tropical —el más intenso en lo que va del año— generaba el lunes vientos máximos sostenidos de 278 km/h (173 mph), a medida que se acercaba a las islas de Rota, Tinian y Saipan, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones.

Si bien se prevé que se debilite ligeramente en los próximos días, se pronostica que el meteoro pase cerca de las islas como un tifón de categoría 4 o 5.

El tifón se ha mantenido a grandes rasgos en una trayectoria que lo lleva sobre o muy cerca de Tinian y Saipan, indicó Joshua Schank, meteorólogo principal del servicio meteorológico en Guam.

Alrededor de 50,000 personas habitan en las tres islas, la mayoría de ellas en Saipan, la capital de las Islas Marianas del Norte que es conocida por sus relajados complejos turísticos, y campos de golf.

Saipan fue escenario de una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, en la que murieron más de 50,000 soldados japoneses y estadounidenses, así como civiles.

En Guam, donde el tifón Mawar dejó sin electricidad a los habitantes de la isla por varios días en 2023, funcionarios militares de Estados Unidos advirtieron al personal que se prepare para la llegada de la tormenta y se resguarde en interiores. Las fuerzas armadas controlan alrededor de una tercera parte de la superficie de la isla, un centro crucial para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico.

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La isla ya recibía fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 96 km/h (60 mph) a primera hora del martes, señaló Schank. La mayoría de los negocios estaban cerrados y las autoridades pidieron a la población que permaneciera en casa, añadió.

Glen Hunter, quien creció en Saipan, ha vivido varios tifones.

“Vivimos en lo que llaman el ‘Callejón de los Tifones’”, dijo después de despertarse entre las fuertes ráfagas de viento que derribaron algunos árboles.

La mayoría de los residentes viven en casas de concreto, aunque las personas que habitan residencias de madera con techos de lámina suelen quedarse con familiares o en refugios del gobierno, dijo.

Video Un supertifón azota Guam como tormenta de categoría 4 y deja sin electricidad a miles de personas



Cuando la pandemia de COVID-19 llegó a Saipan en 2020, la isla aún se recuperaba del paso del supertifón Yutu en 2018, recordó, y asegura que la economía aún no se recupera por completo.

Mientras se prepara para recibir un impacto directo, Hunter también anticipa la posibilidad de pasar varias semanas o meses sin electricidad ni agua corriente.

“Somos islas remotas y hermosas en el Pacífico, lo cual es una ventaja, pero los tiempos de recuperación se convierten en un enorme aspecto negativo, el poder traer cosas a los puertos dañados. Lo que esperaríamos es todo el apoyo que podamos obtener del mundo exterior, del gobierno federal, de las fuerzas armadas”, explicó.

El presidente estadounidense Donald Trump aprobó el sábado declaraciones de emergencia por desastre para Guam y las Islas Marianas del Norte, lo que permite desbloquear fondos de ayuda adicional para los servicios de emergencia.

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La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias dijo que ya coordina el apoyo entre varias agencias, enviando a casi 100 empleados de FEMA y personal de la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Transporte y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

“Estamos listos para responder a este evento”, dijo Robert Fenton, administrador regional de FEMA, desde Guam. La agencia comenzó a preparar suministros y personal a finales de la semana pasada, puntualizó.

La respuesta de FEMA se produce en medio del cierre más prolongado en la historia del Departamento de Seguridad Nacional, pero las funciones de respuesta a emergencias de la agencia continúan en operaciones durante la disputa de financiamiento.

Más de 10,000 empleados dedicados a la respuesta a desastres aún reciben su salario y el fondo de ayuda para desastres de la FEMA —que, según la agencia, tenía alrededor de 3.600 millones de dólares hacia finales de marzo— puede gastarse hasta que se agote.

Un supertifón es el nombre que se le da a los ciclones tropicales más fuertes que se forman en el noroeste del océano Pacífico, donde suelen originarse las tormentas más intensas del planeta.

Supervisados por el Centro Conjunto de Alerta de Tifones en Guam, los supertifones equivalen a huracanes de categoría 4 o 5 en el Atlántico, con vientos de por lo menos 240 km/h (150 mph). Se han identificado más de 300 supertifones desde que el centro de alerta empezó a usar ese nombre hace casi 80 años.