Rhode Island Meteorito provoca estruendos y temblores en Nueva Inglaterra; habitantes confundieron el fenómeno con un terremoto Meteorito genera doble estruendo en Estados Unidos; habitantes de varios estados reportan temblores y una brillante bola de fuego en el cielo

Video Meteorito ilumina cielo de Ohio y queda captado por cámaras de autopistas

Los informes de una explosión provenientes de toda Nueva Inglaterra el sábado por la tarde provocaron que las agencias policiales y otros organismos se apresuraran a comprender qué causó el doble estruendo que sacudió edificios en Massachusetts y Rhode Island.

La Sociedad Americana de Meteoros afirmó que los estruendos escuchados alrededor de las 2:30 p. m. fueron causados por un meteorito de aproximadamente 3 pies de ancho que entró en la atmósfera cerca de la frontera de Nuevo Hampshire con Massachusetts, al norte de Boston.

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Robert Lunsford, responsable del programa de extinción de incendios, declaró que la sociedad recibió docenas de informes desde Delaware hasta Montreal, en los que la gente decía haber oído el doble estruendo, sentía temblar el suelo o veía la bola de fuego, que, según él, parecía una estrella fugaz en el cielo diurno.

“Sin duda era más grande que una bola de fuego normal, de aproximadamente un metro de ancho”, dijo.

Pero Lunsford afirmó que es poco probable que el meteorito haya impactado contra el suelo.

“Necesitaríamos más información sobre la trayectoria, la velocidad y otros aspectos para saber con certeza si impactó contra el suelo, pero si no se desintegró, habría caído al océano”, dijo. “La mayoría se desintegran antes de tocar tierra”.

En algunos estados, la gente publicó en redes sociales que sintieron temblar los edificios en los que se encontraban. Varios videos en la plataforma X captaron lo que sonaron como dos explosiones rápidas, sin fuego, humo ni otras causas visibles.

Varias personas presentaron informes ante el Servicio Geológico de Estados Unidos, registrando el temblor que sintieron en el Centro Nacional de Información sobre Terremotos, según confirmó el portavoz de la agencia, Steve Sobie.

La agencia abrió una página de eventos, basándose en la cantidad de informes de "¿Lo sentiste?" que recibió en su sitio web. Pero Sobie dijo que no se registró ningún evento en los sismógrafos de la agencia, lo que significa que el temblor no se debió a un terremoto.