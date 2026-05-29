Allanamiento Pesadilla en el sótano: pensaban que eran "ruidos raros", pero descubrieron que un hombre vivía debajo de su casa y hasta construyó una cocina Beniamin Bucur vivió durante casi tres meses entre los muros de la casa de una familia, hasta que en septiembre de 2025 fue descubierto y arrestado. Esta semana fue sentenciado a 36 meses de prisión.

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Durante casi tres meses, un hombre en Oregón vivió escondido en un espacio bajo la casa de una familia, ubicada cerca de la tranquila zona suburbana de Happy Valley en South East Old Town Court. El individuo adaptó el lugar con una cocina e incluso estaba armado con varios cuchillos. Ahora, ha sido condenado a prisión.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Clackamas, el hombre de 41 años, identificado como Beniamin Bucur, vivió en el sótano de una familia, conformada por un matrimonio y su hija pequeña, durante dos meses y medio. Colocó televisiones, jugaba videojuegos y construyó una cocina con unas hornillas que llevó hasta el lugar.

Beniamin Bucur vivió durante casi tres meses entre los muros de la casa de una familia en Oregón. Imagen Clackamas County Sheriff's Office

Tiffany Escover, fiscal adjunta, señaló en un comunicado que Beniamin Bacur “fue el compañero de piso que la familia desconocía” y que aprovechó la oscuridad de la noche para meter sus pertenencias.

Imagen Clackamas County Sheriff's Office

Propietarios escuchaban “ruidos extraños”

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El dueño de la casa informó a las autoridades que ya había escuchado “ruidos extraños” procedentes del espacio bajo el suelo de su hogar, pero ello ocurrió hasta que un vecino descubrió al sujeto cuando ingresaba al inmueble.

En septiembre de 2025, un vecino observó a Bucur dirigirse hacia el espacio ubicado bajo la vivienda y decidió alertar a las autoridades. De acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Clark, el testigo denunció la presencia de un hombre que no residía en el complejo.

Según su relato, Bucur estacionó su vehículo y caminó hacia la parte trasera de uno de los edificios. Allí descubrió que la compuerta de acceso al espacio bajo el piso permanecía abierta y que desde el interior se filtraba luz. Poco después, la puerta volvió a cerrarse.

Imagen Clackamas County Sheriff's Office

Tras ser alertadas, las autoridades inspeccionaron el lugar, en donde detectaron que la puerta de acceso al área bajo el suelo presentaba daños y estaba asegurada con un candado. También encontraron un cable de extensión que atravesaba una rejilla de ventilación, un detalle que reforzó las sospechas de que alguien estaba utilizando el lugar de forma clandestina.

Al contactar con el propietario, los investigadores confirmaron que nadie tenía autorización para permanecer en ese espacio y que tampoco debía haber iluminación en su interior.

Con la autorización de la familia, los agentes utilizaron una herramienta Halligan para forzar la entrada al reducido compartimento. Lo que encontraron al abrir la puerta puso fin al misterio: justo detrás del acceso estaba Bucur, quien fue detenido de inmediato.

Imagen Clackamas County Sheriff's Office

Durante el registro del espacio, la policía encontró una espada, cuchillos y una pipa con residuos de metanfetamina. Bucur se declaró culpable de posesión de metanfetamina; además, se detectó que contaba con antecedentes penales de más de 20 años, incluyendo condenas previas por robo con allanamiento, posesión de drogas y hurto.