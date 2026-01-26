Noticias

Corte de EEUU frena ofensiva judicial contra fuerzas federales en Minnesota y Pam Bondi lo celebra

Pam Bondi celebró que una corte federal frenara una ofensiva judicial en Minnesota que buscaba restringir la labor y seguridad de fuerzas federales.

Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, celebró que una corte federal haya frenado lo que calificó como una ofensiva judicial contra las fuerzas federales en Minnesota, luego de que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito concediera una suspensión total en un caso que restringía la actuación de agentes federales.

De acuerdo con Bondi, jueces liberales en Minnesota intentaron “esposar” a los agentes federales, limitar sus acciones y poner en riesgo su seguridad mientras respondían a la interferencia obstructiva y violenta de agitadores durante operativos de aplicación de las leyes migratorias.

Los jueces liberales intentaron esposar a nuestros agentes del orden federal, restringir sus acciones y poner en riesgo su seguridad cuando respondían a agitadores violentos. El Departamento de Justicia acudió a los tribunales. Obtuvimos una suspensión temporal. Ahora, el Octavo Circuito ha acordado plenamente que este intento imprudente de socavar la aplicación de la ley no puede prosperar
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos

La suspensión administrativa total concedida por la corte de apelaciones detiene las restricciones ordenadas por el juez de primera instancia, permitiendo que los agentes federales, incluidos los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), continúen con sus funciones sin las limitaciones impugnadas.

Llega Tim Walz a un acuerdo con Donald Trump

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que habló con el presidente Donald Trump, y aseguró que consideraron reducir la cantidad de agentes migratorios destinados en el estado después de días de protestas.

