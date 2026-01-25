tiroteo

Empresarios de Minnesota exigen desescalada a las tensiones tras tiroteo

Directores ejecutivos de Target, Best Buy y UnitedHealth, entre otras empresas con sede en Minnesota pidieron la reducción inmediata de las tensiones y pidieron a funcionarios trabajar juntos para solucionar los conflictos.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Muerte de manifestante en Minnesota: Trump y Walz se enfrentan por operativo federal

Más de 60 directores ejecutivos de empresas con sede en Minnesota, incluidas Target, Best Buy y UnitedHealth, pidieron la reducción inmediata de las tensiones e instaron a funcionarios estatales, locales y federales a trabajar juntos para solucionar los conflictos.

A través de una carta abierta publicada este domingo 25 de enero de 2026, por la Cámara de Comercio de Minnesota, los empresarios señalaron que en las últimas semanas representantes de la comunidad empresarial del estado han trabajado de la mano con funcionarios “para promover soluciones reales”.

PUBLICIDAD

Esta comunicación, según la misiva, incluye al gobernador Tim Walz, a la Casa Blanca, al vicepresidente, JD Vance; así como a los alcaldes de la entidad.

“Con la trágica noticia de ayer, pedimos una reducción inmediata de las tensiones y que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales”, se lee en la carta abierta.

Más sobre Estados Unidos

Muerte de Alex Pretti: videos del momento parecen contradecir versión oficial del gobierno de Trump
5 mins

Muerte de Alex Pretti: videos del momento parecen contradecir versión oficial del gobierno de Trump

Estados Unidos
Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis
2 mins

Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

Estados Unidos
Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’
2 mins

Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’

Estados Unidos
Senadores demócratas se oponen a la financiación del DHS tras tiroteo en Minneapolis, ¿habrá un cierre parcial del Gobierno?
3 mins

Senadores demócratas se oponen a la financiación del DHS tras tiroteo en Minneapolis, ¿habrá un cierre parcial del Gobierno?

Estados Unidos
¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?
2 mins

¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?

Estados Unidos
Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto
2 mins

Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto

Estados Unidos
Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal
2 mins

Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal

Estados Unidos
Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares
2 mins

Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares

Estados Unidos
¿Cuándo terminará la tormenta invernal ‘Fern’ que inicia este viernes 23 de enero?
2 mins

¿Cuándo terminará la tormenta invernal ‘Fern’ que inicia este viernes 23 de enero?

Estados Unidos
Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’
2 mins

Trump respalda la marcha contra el aborto en Washington: ‘Es una batalla que habrá que ganar’

Estados Unidos

¿Qué empresas pidieron paz en Minnesota?

De acuerdo con AP, los directores ejecutivos que firmaron la carta incluyeron al director ejecutivo de 3M, William Brown; al director ejecutivo de Best Buy, Corie Barry; al director ejecutivo de General Mills, Jeff Harmening; al director ejecutivo entrante de Target, Michael Fiddelke; al director ejecutivo de UnitedHealth Group, Stephen Helmsley, y otros.

Antes de la carta, la mayoría de las empresas más grandes con sede en Minnesota no habían emitido ninguna declaración pública sobre el aumento de las medidas de control y los disturbios en el estado.

Pero el problema se ha vuelto más difícil de evitar. En las últimas dos semanas, los manifestantes han atacado a algunos negocios que, según consideran, no se han posicionado con la suficiente firmeza contra la actividad de las fuerzas del orden federales, como Target, con sede en Minneapolis. A principios de enero, un hotel de Minnesota que no permitía el alojamiento de agentes federales de inmigración se disculpó y afirmó que la negativa violaba sus propias políticas tras un escándalo en línea.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas citaron impactos económicos devastadores en una demanda presentada este mes, en la que imploran a un juez federal que detenga las operaciones de inmigración . La demanda afirma que algunos negocios han reportado caídas en sus ventas de hasta un 80%.

“En este momento difícil para nuestra comunidad, hacemos un llamado a la paz y a la cooperación enfocada entre los líderes locales, estatales y federales para lograr una solución rápida y duradera que permita a las familias, las empresas, nuestros empleados y las comunidades de todo Minnesota reanudar nuestro trabajo para construir un futuro brillante y próspero”, se lee en la carta.

TLS

Mira también:

Relacionados:
tiroteoNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX