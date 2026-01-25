tiroteo Empresarios de Minnesota exigen desescalada a las tensiones tras tiroteo Directores ejecutivos de Target, Best Buy y UnitedHealth, entre otras empresas con sede en Minnesota pidieron la reducción inmediata de las tensiones y pidieron a funcionarios trabajar juntos para solucionar los conflictos.

Video Muerte de manifestante en Minnesota: Trump y Walz se enfrentan por operativo federal

Más de 60 directores ejecutivos de empresas con sede en Minnesota, incluidas Target, Best Buy y UnitedHealth, pidieron la reducción inmediata de las tensiones e instaron a funcionarios estatales, locales y federales a trabajar juntos para solucionar los conflictos.

A través de una carta abierta publicada este domingo 25 de enero de 2026, por la Cámara de Comercio de Minnesota, los empresarios señalaron que en las últimas semanas representantes de la comunidad empresarial del estado han trabajado de la mano con funcionarios “para promover soluciones reales”.

PUBLICIDAD

Esta comunicación, según la misiva, incluye al gobernador Tim Walz, a la Casa Blanca, al vicepresidente, JD Vance; así como a los alcaldes de la entidad.

“Con la trágica noticia de ayer, pedimos una reducción inmediata de las tensiones y que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales”, se lee en la carta abierta.

NEW: The Minnesota Chamber of Commerce released this letter on behalf of more than 60 CEOs of Minnesota-based companies today. https://t.co/n4x7yJGoJv pic.twitter.com/uzXg0tzjIm — Minnesota Chamber of Commerce (@MN_Chamber) January 25, 2026

¿Qué empresas pidieron paz en Minnesota?

De acuerdo con AP, los directores ejecutivos que firmaron la carta incluyeron al director ejecutivo de 3M, William Brown; al director ejecutivo de Best Buy, Corie Barry; al director ejecutivo de General Mills, Jeff Harmening; al director ejecutivo entrante de Target, Michael Fiddelke; al director ejecutivo de UnitedHealth Group, Stephen Helmsley, y otros.

Antes de la carta, la mayoría de las empresas más grandes con sede en Minnesota no habían emitido ninguna declaración pública sobre el aumento de las medidas de control y los disturbios en el estado.

Pero el problema se ha vuelto más difícil de evitar. En las últimas dos semanas, los manifestantes han atacado a algunos negocios que, según consideran, no se han posicionado con la suficiente firmeza contra la actividad de las fuerzas del orden federales, como Target, con sede en Minneapolis. A principios de enero, un hotel de Minnesota que no permitía el alojamiento de agentes federales de inmigración se disculpó y afirmó que la negativa violaba sus propias políticas tras un escándalo en línea.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el estado de Minnesota y las Ciudades Gemelas citaron impactos económicos devastadores en una demanda presentada este mes, en la que imploran a un juez federal que detenga las operaciones de inmigración . La demanda afirma que algunos negocios han reportado caídas en sus ventas de hasta un 80%.

“En este momento difícil para nuestra comunidad, hacemos un llamado a la paz y a la cooperación enfocada entre los líderes locales, estatales y federales para lograr una solución rápida y duradera que permita a las familias, las empresas, nuestros empleados y las comunidades de todo Minnesota reanudar nuestro trabajo para construir un futuro brillante y próspero”, se lee en la carta.

TLS