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Se declara culpable por agresión el hombre que roció con vinagre a representante Ilhan Omar

Anthony Kazmierczak, de 55 años, está a la espera de sentencia, luego de haberse declarado culpable por agresión en contra de la representante demócrata, Ilian Omar, a quien le roció vinagre el pasado 27 de enero de 2026.

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Por:N+ Univision
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Video Acusan a hombre de Wichita por amenazas de muerte contra la congresista Ilhan Omar

Un hombre que roció vinagre a la representante demócrata Ilhan Omar en una reunión pública en Minneapolis se declaró culpable de agresión el jueves en un tribunal federal tras llegar a un acuerdo con los fiscales.

Anthony Kazmierczak, de 55 años, está a la espera de sentencia.

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Kazmierczak, vestido con un uniforme de prisión de color naranja brillante, ofreció el jueves solo una explicación fragmentaria del asalto del 27 de enero , que se produjo cuando la ciudad ya estaba en tensión tras los tiroteos mortales de dos personas a manos de agentes federales durante una redada de la Casa Blanca que trajo a miles de agentes de inmigración a Minnesota.

Tras preguntársele qué recordaba de la agresión, le dijo a la jueza federal Joan N. Ericksen: "Lo recuerdo vagamente".

Kazmierczak, quien se encontraba entre el público durante el encuentro con los ciudadanos que Omar organizó en enero, se levantó de un salto cuando la representante pidió la destitución de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Según documentos judiciales, roció líquido con una jeringa mientras gritaba que Noem no renunciaría y que Omar estaba "dividiendo Minnesota".

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Los agentes de seguridad redujeron a Kazmierczak, quien les dijo que el líquido era vinagre.

“No quería que nadie pensara que estaba en peligro”, dijo el jueves.

Omar, que resultó ileso, continuó con la reunión pública tras su detención.

Video Atacan a la congresista Ilhan Omar con una sustancia desconocida durante conferencia en Minneapolis

Posteriormente, las autoridades determinaron que la había rociado con una mezcla de agua y vinagre de manzana. Fue acusado de agredir a un agente estadounidense.

Según documentos judiciales, Kazmierczak, una crítica de Omar que ha publicado mensajes en línea en apoyo del presidente Donald Trump, le dijo a una persona cercana hace varios años que "alguien debería matarla".

Omar, refugiada de Somalia , ha sido durante mucho tiempo blanco de la retórica antiinmigrante de Trump. Tras su elección hace siete años, Trump dijo que debería "regresar" a su país de origen . La ha calificado de "basura" y ha afirmado que debería ser investigada.

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Trump también ha acusado a Omar de haber orquestado el ataque, y declaró a ABC News: "Probablemente se hizo rociar con gas pimienta, conociéndola".

El jueves, Kazmierczak le dijo a Erickson que estaba recibiendo tratamiento para la enfermedad de Parkinson, que le habían diagnosticado TDAH o trastorno por déficit de atención con hiperactividad y una forma de estrés postraumático.

Tras su detención, su entonces abogado declaró que no tenía acceso a los medicamentos que necesitaba para el Parkinson y otras afecciones graves.

Los registros judiciales de Minnesota muestran que Kazmierczak, condenado por robo de auto en 1989, ha sido arrestado varias veces por conducir bajo los efectos del alcohol y ha recibido numerosas multas de tránsito. También hay indicios de que ha tenido importantes problemas financieros, incluyendo dos solicitudes de bancarrota.

En publicaciones en redes sociales, Kazmierczak criticó al expresidente Joe Biden y se refirió a los demócratas como "enojados y mentirosos". Trump quiere que Estados Unidos sea "más fuerte y próspero", escribió.

Las amenazas contra los miembros del Congreso han aumentado en los últimos años, alcanzando su punto máximo en 2021 tras el ataque del 6 de enero al Capitolio de los Estados Unidos por parte de una turba de partidarios de Trump, antes de disminuir ligeramente y volver a aumentar, según las cifras más recientes de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos.

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