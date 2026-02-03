Noticias "Ninguna niña debería haber sido puesta en esa situación": Melinda French habla sobre Bill Gates, en la lista de Epstein Aquí en N + Univision te contamos qué dijo Melinda French sobre que su esposo Bill Gates aparece en la lista de Epstein

Video “Fue un gran error pasar tiempo con él”: Bill Gates sobre sus encuentros con Jeffrey Epstein

Este martes 3 de febrero 2026 Melinda French Gates rompió el silencio tras la mención de su ex esposo Bill Gates en los archivos de Epstein en el podcast Wild Card with Rachel Martin y NPR.

Aquí en N+ Univision te contamos qué dijo en la entrevista y qué opina de las víctimas.

¿Qué dijo la exesposa de Bill Gates acerca de los archivos de Epstein?

En la entrevista Melinda expresó que ninguna chica debería pasar por esa situación jamás y tampoco todas las personas que están involucradas por culpa de Epstein.

Es simplemente desgarrador, recuerdo que mis hijas tenían esas mismas edades. Melinda French

“Creo que estamos viviendo una toma de conciencia como sociedad. Ninguna niña debería haber sido puesta en la situación en la que las puso Epstein y todo lo que estaba ocurriendo con las distintas personas que lo rodeaban”, dijo.

De igual forma, la exesposa de Bill Gates enfatizó que ese tema para ella era personal, porque surgían detalles que le traían recuerdos de algunos momentos “muy dolorosos” en su matrimonio, pero que ya había dejado atrás.

Correo de Bill Gates hace referencia a ETS

En la entrevista resaltó que realmente esas preguntas eran para Bill Gates y que ella estaba “muy feliz” de estar lejos de toda esa porquería.

“Me trae recuerdos de momentos sumamente dolorosos en mi matrimonio. Pero ya lo he superado”, y continuó: “A propósito lo dejé a un lado y seguí adelante. Estoy en un lugar realmente inesperado y hermoso en mi vida”, expuso.

En correos de los Archivos Epstein hacen referencia a que Gates tenía múltiples aventuras por lo que le intentó conseguir un medicamento para tratar las enfermedades de transmisión sexual, y quería dárselo sin que ella supiera.

Referente a ese tema, lo que respondió fue que realmente le daba una tristeza muy grande ver esas cosas.

Finalmente, dijo que esperaba que se les pudiera hacer justicia a las chicas que están involucradas.