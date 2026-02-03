Noticias

"Ninguna niña debería haber sido puesta en esa situación": Melinda French habla sobre Bill Gates, en la lista de Epstein

Aquí en N + Univision te contamos qué dijo Melinda French sobre que su esposo Bill Gates aparece en la lista de Epstein

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video “Fue un gran error pasar tiempo con él”: Bill Gates sobre sus encuentros con Jeffrey Epstein

Este martes 3 de febrero 2026 Melinda French Gates rompió el silencio tras la mención de su ex esposo Bill Gates en los archivos de Epstein en el podcast Wild Card with Rachel Martin y NPR.

Aquí en N+ Univision te contamos qué dijo en la entrevista y qué opina de las víctimas.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la exesposa de Bill Gates acerca de los archivos de Epstein?

En la entrevista Melinda expresó que ninguna chica debería pasar por esa situación jamás y tampoco todas las personas que están involucradas por culpa de Epstein.

Es simplemente desgarrador, recuerdo que mis hijas tenían esas mismas edades.
Melinda French

Más sobre Noticias

Estados Unidos derriba dron de Irán: ¿se cancelan conversaciones entre ambos países?
1 mins

Estados Unidos derriba dron de Irán: ¿se cancelan conversaciones entre ambos países?

Estados Unidos
Primera reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro: Así va el encuentro entre presidentes de EEUU y Colombia
3 mins

Primera reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro: Así va el encuentro entre presidentes de EEUU y Colombia

Estados Unidos
Madre de Savannah Guthrie necesita medicamentos vitales: ¿Qué pasa si Nancy no los toma?
2 mins

Madre de Savannah Guthrie necesita medicamentos vitales: ¿Qué pasa si Nancy no los toma?

Estados Unidos
NASA revela fecha para el lanzamiento de Artemis II: ¿Qué dijeron sobre la misión a la Luna?
2 mins

NASA revela fecha para el lanzamiento de Artemis II: ¿Qué dijeron sobre la misión a la Luna?

Estados Unidos
Pronóstico del tiempo para tormentas invernales: así será el clima de mañana miércoles en Estado Unidos
2 mins

Pronóstico del tiempo para tormentas invernales: así será el clima de mañana miércoles en Estado Unidos

Estados Unidos
Tormenta invernal 2026 rompió récords: Lluvia de iguanas y temperaturas más bajas en décadas
2 mins

Tormenta invernal 2026 rompió récords: Lluvia de iguanas y temperaturas más bajas en décadas

Estados Unidos
Turning Point USA presenta show de medio tiempo del Super Bowl LX "totalmente americano"; ¿quiénes integran el cartel alternativo?
1 mins

Turning Point USA presenta show de medio tiempo del Super Bowl LX "totalmente americano"; ¿quiénes integran el cartel alternativo?

Estados Unidos
Jueza federal impide que la administración Trump ponga fin al TPS de cerca de 350,000 haitianos
1 mins

Jueza federal impide que la administración Trump ponga fin al TPS de cerca de 350,000 haitianos

Estados Unidos
La NASA realiza ensayo de misión Artemis II en medio del frío intenso de Florida y fugas de hidrógeno líquido
2 mins

La NASA realiza ensayo de misión Artemis II en medio del frío intenso de Florida y fugas de hidrógeno líquido

Estados Unidos
Nancy Guthrie fue sacada de su casa contra su voluntad: sheriff de Pima, Arizona
3 mins

Nancy Guthrie fue sacada de su casa contra su voluntad: sheriff de Pima, Arizona

Estados Unidos

“Creo que estamos viviendo una toma de conciencia como sociedad. Ninguna niña debería haber sido puesta en la situación en la que las puso Epstein y todo lo que estaba ocurriendo con las distintas personas que lo rodeaban”, dijo.

De igual forma, la exesposa de Bill Gates enfatizó que ese tema para ella era personal, porque surgían detalles que le traían recuerdos de algunos momentos “muy dolorosos” en su matrimonio, pero que ya había dejado atrás.

Correo de Bill Gates hace referencia a ETS

En la entrevista resaltó que realmente esas preguntas eran para Bill Gates y que ella estaba “muy feliz” de estar lejos de toda esa porquería.

“Me trae recuerdos de momentos sumamente dolorosos en mi matrimonio. Pero ya lo he superado”, y continuó: “A propósito lo dejé a un lado y seguí adelante. Estoy en un lugar realmente inesperado y hermoso en mi vida”, expuso.

En correos de los Archivos Epstein hacen referencia a que Gates tenía múltiples aventuras por lo que le intentó conseguir un medicamento para tratar las enfermedades de transmisión sexual, y quería dárselo sin que ella supiera.

Referente a ese tema, lo que respondió fue que realmente le daba una tristeza muy grande ver esas cosas.

PUBLICIDAD

Finalmente, dijo que esperaba que se les pudiera hacer justicia a las chicas que están involucradas.

ALM

Relacionados:
NoticiasBill Gates

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX