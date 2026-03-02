Noticias

Enfermedad mortal ahora va por más jóvenes: Estos son los síntomas del cáncer colorrectal

Te contamos cómo se da esta esta enfermedad y quiénes son propensos a tenerla

Por:N+ Univision
Video Claves para un corazón saludable

El cáncer colorrectal antes era una enfermedad considerada para personas adultas mayores, pero ahora a 3 de cada 4 estadounidenses menores de 50 años, que tiene el padecimiento, se les diagnostica como “avanzada”.

De acuerdo con Rebecca Siegel, directora científica sénior de Investigación sobre vigilancia del cáncer, se pueden salvar vidas haciendo conciencia de los síntomas y de la desestigmatización para que la gente se haga pruebas por posible .

A continuación te contamos cuáles son los síntomas y cómo se da este tipo de cáncer.

¿Cómo se da el cáncer colorrectal?

Este tipo de cáncer se da por la multiplicación de células en el intestino grueso, el cual es la parte más larga y es el encargado de digerir los alimentos para que el cuerpo pueda usarlos.

Las células se llaman pólipos y por lo general son benignos, pero en otros casos pueden ser cáncer colorrectal. Estos no ocasionan síntomas, pero se recomiendan los exámenes regulares para que se pueda prevenir este tipo de cáncer.

Video Obesidad infantil: ¿Qué alimentos sabotean la nutrición de nuestros hijos sin que nos demos cuenta?

¿Qué síntomas dan y a quiénes?

Los síntomas dependen de en qué parte del colon se dé, pero algunos comunes son el sangrado rectal, diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, cansancio, dolor abdominal y calambres.

Este tipo de cáncer suele presentarse con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años. Sin embargo, en los últimos años Estados Unidos ha registrado un aumento de casos en menores de esa edad. El riesgo también es mayor en personas afrodescendientes, en quienes padecen enfermedades inflamatorias intestinales y en quienes tienen antecedentes familiares.

Video Enfermedades del corazón | Aumentan en mujeres de entre 20 y 40 años: Crecerá 50% en 2025

Asimismo, factores como una dieta alta en grasas, el tabaquismo y la diabetes pueden incrementar la probabilidad de desarrollarlo.

La mortalidad por cáncer ha disminuido en jóvenes

De acuerdo con un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer ( ACS), la mortalidad por cáncer en menos de 50 años ha disminuido en Estados Unidos con un 44%.

Los tipos de cáncer que más bajaron fueron el cáncer de mama, pulmón, cerebro, y leucemia; no obstante, el único que aumentó un 1.1% anual desde 2005 fue el cáncer colorrectal.

El estudio señala que un millón 267 mil 520 personas murieron de cáncer en los EE. UU. antes de los 50 años entre 1990 y 2023.


