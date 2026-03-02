Cámara de Representantes El republicano Ryan Zinke anuncia que no buscará un quinto mandato en la Cámara de Representantes La decisión da a los demócratas una remota posibilidad de obtener un escaño en la Cámara de Representantes en un estado que ha virado políticamente hacia la derecha durante la última década.

Video Ryan Zinke realiza su primera visita a la frontera de Arizona

El republicano Ryan Zinke, que se desempeñó como secretario del Interior durante el primer gobierno del presidente Donald Trump, dijo este lunes 2 de marzo que no buscará la reelección para un quinto mandato en la Cámara de Representantes, argumentando preocupaciones de salud.

La decisión da a los demócratas una remota posibilidad de obtener un escaño en la Cámara de Representantes en un estado que ha virado políticamente hacia la derecha durante la última década. Los republicanos tienen una estrecha mayoría de 218-214 en la Cámara, con tres escaños vacantes antes de las elecciones intermedias de noviembre.

¿Por qué no se reelegirá Zinke?

Zinke, ex SEAL de la Marina, declaró en una carta a sus electores que se había sometido a múltiples cirugías en los últimos años y que enfrenta más debido a las lesiones sufridas durante su servicio militar. Añadió que su condición, que no especificó, no ponía en peligro su vida, pero que requería un tiempo considerable de recuperación.

Mi criterio y mi experiencia me dicen que es mejor para Montana y Estados Unidos tener una representación a tiempo completo en el Congreso que correr el riesgo de una ausencia incierta y de perder votaciones



Tras cuatro años en la Legislatura de Montana, Zinke fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2014. Fue nombrado secretario del Interior de Trump en 2017, pero renunció en 2018 en medio de numerosas investigaciones éticas.

Su carrera política se recuperó en 2022 cuando ganó por un estrecho margen en un distrito congresional recién creado en el oeste de Montana. Volvió a ganar en 2024 por un margen amplio.

Levantan la mano para ocupar escaño de Zinke

Varios demócratas ya se habían alineado con la esperanza de desafiar a Zinke en las elecciones de noviembre, incluido el excandidato a gobernador Ryan Busse y el organizador sindical Sam Forstag.

"Ryan Zinke renunció porque vio lo que se avecinaba: todos nosotros", dijo Forstag en un comunicado, y agregó que la gente del oeste de Montana estaba hambrienta de un nuevo liderazgo.

El lunes, Zinke y el senador republicano de Montana, Tim Sheehy, respaldaron al locutor de radio conservador Aaron Flint, quien anunció su candidatura en redes sociales. Zinke afirmó que Flint, veterano de guerra, "es la próxima generación de líderes que Montana necesita".

También se unió a la contienda el presidente del Comité Republicano del Condado de Flathead, Al "Doc" Olszewski. El exsenador estatal, quien estuvo a dos puntos porcentuales de vencer a Zinke en las primarias republicanas de 2022, presentó la documentación a la oficina del secretario de estado para postularse al escaño, apenas horas después de que el titular anunciara que no lo haría.

El gobernador republicano Greg Gianforte afirmó que Zinke había sido un "campeón de Montana", primero como SEAL y luego en política. Gianforte ganó una elección especial a la Cámara de Representantes para ocupar el escaño de Zinke después de que este se uniera al gabinete de Trump.

