Muertes Detalles del último adiós a Héctor Zamorano: exparticipante de ‘La Academia’ al que lo “venció” enfermedad La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el programa ‘Ventaneando’. Héctor Zamorano alcanzó la fama al participar en la primera generación de ‘La Academia’.



Luego de que se diera a conocer la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, se han informado algunos detalles del que será su funeral.

En la emisión de hoy del programa ‘Ventaneando’ se puntualizó que al artista “se le va a velar” en su natal Veracruz la “tarde” de este 24 de febrero.

¿De qué murió Héctor Zamorano?

En entrevista con el programa, Wendolee Ayala, amiga de Héctor Zamorano, indicó que la noticia del deceso los “tomó por sorpresa”.

“Héctor vivió los últimos años de su vida acompañado del amor de su familia, que eso es lo más importante y poderoso que existe”, dijo.

Al respecto de qué causó la defunción del intérprete, ella respondió: “Puedo solamente platicar que él estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció”.