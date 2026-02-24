Muertes

Detalles del último adiós a Héctor Zamorano: exparticipante de ‘La Academia’ al que lo “venció” enfermedad

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el programa ‘Ventaneando’. Héctor Zamorano alcanzó la fama al participar en la primera generación de ‘La Academia’.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 988 o entrando a este sitio web.


Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Muere famoso exparticipante de ‘La voz México’ a los 27 años: “Ya no pudo”

Luego de que se diera a conocer la muerte de Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, se han informado algunos detalles del que será su funeral.

En la emisión de hoy del programa ‘Ventaneando’ se puntualizó que al artista “se le va a velar” en su natal Veracruz la “tarde” de este 24 de febrero.

PUBLICIDAD

Más sobre Muertes

¿De qué murió Héctor Zamorano, de La Academia?: lo que se sabe de su causa de muerte
1 mins

¿De qué murió Héctor Zamorano, de La Academia?: lo que se sabe de su causa de muerte

Univision Famosos
Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años
2 mins

Muere Héctor Zamorano, exparticipante de la primera generación de ‘La Academia’, a los 47 años

Univision Famosos
Hija de Robert Carradine rompe el silencio tras la inesperada muerte del actor
3 mins

Hija de Robert Carradine rompe el silencio tras la inesperada muerte del actor

Univision Famosos
Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’: su familia revela su causa de muerte
2 mins

Muere Robert Carradine, actor de ‘Lizzie McGuire’: su familia revela su causa de muerte

Univision Famosos
Eugenia Cauduro rompe el silencio y reaparece triste tras muerte de su madre
0:52

Eugenia Cauduro rompe el silencio y reaparece triste tras muerte de su madre

Univision Famosos
Muere rapero Luci4 a los 23 años: sus abuelos “sospechan” sobre la causa de su fallecimiento
2 mins

Muere rapero Luci4 a los 23 años: sus abuelos “sospechan” sobre la causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de quitarle la vida a su esposa: lo que se sabe
2 mins

Exparticipante de ‘American Idol’ es acusado de quitarle la vida a su esposa: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere ‘influencer’ a los 27 años tras someterse a cirugía estética: esto habría pasado con ella
2 mins

Muere ‘influencer’ a los 27 años tras someterse a cirugía estética: esto habría pasado con ella

Univision Famosos
¿Por qué asesinaron al cantante colombiano Felo Millones?: la policía revela detalles del ataque
1 mins

¿Por qué asesinaron al cantante colombiano Felo Millones?: la policía revela detalles del ataque

Univision Famosos
Esposa de Eric Dane preparó a sus hijas para la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ por meses
2 mins

Esposa de Eric Dane preparó a sus hijas para la muerte del actor de ‘Grey’s Anatomy’ por meses

Univision Famosos

¿De qué murió Héctor Zamorano?

En entrevista con el programa, Wendolee Ayala, amiga de Héctor Zamorano, indicó que la noticia del deceso los “tomó por sorpresa”.

“Héctor vivió los últimos años de su vida acompañado del amor de su familia, que eso es lo más importante y poderoso que existe”, dijo.

Al respecto de qué causó la defunción del intérprete, ella respondió: “Puedo solamente platicar que él estuvo sufriendo una enfermedad crónica, que al final lo venció”.

“Él se enfrentó a muchísimas cosas, tenía mucha historia y finalmente a veces es muy complicado sobrellevar tantas cosas que pasamos. Se necesita mucha fortaleza”, declaró.

Relacionados:
MuertesMuertes de famososCantantesFamososCelebridadesPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX