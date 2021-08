El Servicio Postal ha engañado a los carteros durante años

En una carta de 2009 dirigida al congresista Paul Hodes, la oficina del inspector general confirmó las quejas de que los supervisores de tres oficinas de correos de New Hampshire cambiaron las tarjetas de asistencia, lo cual provocó que a los empleados se les pagara casi $30,000 dólares de menos. Un año después, la oficina descubrió más de 160 cambios sospechosos durante una auditoría de un año de duración en tres oficinas de correos de Ohio, Carolina del Norte y New Hampshire. Al menos 75 de los cambios no estaban debidamente documentados. Los auditores dijeron que el Servicio Postal no contaba con sistemas adecuados para garantizar que los supervisores no engañaran a los empleados.