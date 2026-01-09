Empleo El mercado de trabajo sigue enfriándose con Trump: en diciembre se crearon unos modestos 50,000 empleos y en octubre se destruyó mucho más del que se había reportado El Departamento de Trabajo publicó además que la destrucción de empleo de octubre se revisó a la baja en 68,000, con lo que la cifra oficial pasó de una caída de 105,000 a 173,000.

El mercado de trabajo continúa enfriándose bajo la presidencia de Donald Trump. El Departamento de Trabajo publicó este viernes que en diciembre se agregaron unos modestos 50,000 nuevos empleos, pese a lo que la tasa de desocupación cayó ligeramente al 4.4 %. Además, se reportó que la destrucción de empleo de octubre fue incluso peor de lo inicialmente informado, la cifra oficial pasó de una caída de 105,000 a 173,000.

El dato de diciembre queda por debajo de los 55,000 nuevos puestos que esperaban los analistas, que ya era una proyección bastante pesimista, por debajo de los 64,000 de noviembre, pero una mejora tras la fuerte pérdida de puestos de octubre. Se esperaba que la tasa de desempleo cayera al 4.5 %, según el proveedor de datos FactSet, desde el 4.6 % registrado en noviembre, su máximo en cuatro años.

El dato llega después del sorprendente dato de que la economía de Estados Unidos había crecido a una tasa del 4.3 % anual en el tercer trimestre del año pasado, impulsada por el consumo, las exportaciones y el gasto público.

La economía generó un promedio de 111,000 empleos mensuales durante el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, ese ritmo se redujo a tan solo 11,000 en el trimestre finalizado en agosto, antes de recuperarse ligeramente hasta los 22,000 en noviembre.

El jueves, el Departamento de Trabajo reportó que el número de estadounidenses que presentaron solicitudes de ayuda por desempleo para la semana que terminó el 3 de enero aumentó en 8,000, alcanzando los 208,000. La cifra estuvo en línea con lo que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban.

El costo de la vida, la preocupación de los ciudadanos

Los datos sugieren que las empresas se muestran reacias a contratar personal incluso con el repunte del crecimiento económico. Muchas empresas contrataron activamente tras la pandemia y ya no necesitan cubrir más puestos de trabajo. Otras se han abstenido de hacerlo debido a la incertidumbre generalizada causada por las cambiantes políticas arancelarias del presidente Donald Trump, la elevada inflación y la proliferación de la inteligencia artificial, que podría alterar o incluso sustituir algunos empleos.

Los datos de empleo se siguen de cerca en Wall Street y Washington, ya que son las primeras lecturas claras del mercado laboral en tres meses. El gobierno no emitió un informe en octubre debido al cierre gubernamental de seis semanas, y los datos de noviembre se vieron distorsionados por el cierre, que duró hasta el 12 de noviembre.

Aun así, el informe de diciembre pone fin a un año de contratación lenta, especialmente después del anuncio de aranceles generalizados de abril, cuando el presidente Trump impuso tarifas radicales a docenas de países, aunque muchos se retrasaron o suavizaron posteriormente.

La economía generó un promedio de 111,000 empleos al mes en los primeros tres meses de 2025. Pero ese ritmo cayó a solo 11,000 en los tres meses que terminaron en agosto, antes de recuperarse ligeramente a 22,000 en noviembre.

