Robo de salarios: cómo miles de empleadores no pagan a sus trabajadores y muchas veces no son castigados

Este artículo fue publicado en colaboración con el Centro para la Integridad Pública y The Associated Press.

Los datos federales ofrecen una visión reveladora — aunque incompleta — de una práctica que hunde en la pobreza a los trabajadores peor pagados de Estados Unidos. Los datos no incluyen las violaciones de las leyes estatales de robo de salarios ni los casos en los que los empleados demandaron. Y pasa por alto a todos los trabajadores que no denuncian, ya sea porque tienen miedo o porque desconocen sus derechos.

Más dinero que en atracos

El congreso enmendó la ley durante las décadas de 1960 y 1970 para cubrir a la mayoría de estos trabajadores excluidos, pero sus empleadores a menudo incumplen la ley de todas formas. Galvin reporta en su próximo libro, "Alt-Labor and the New Politics of Workers' Rights", que los trabajadores peor pagados perdieron aproximadamente $1.67 dólares por hora — alrededor del 21% de sus ingresos — por el robo de salarios entre 2009 y 2019.