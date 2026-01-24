Noticias

Llega Guardia Nacional a Minneapolis tras muerte de una persona durante redada migrante

Tras la muerte de un hombre baleado por un agente federal de inmigración (ICE) en Minneapolis, la Guardia Nacional llegó a Minneapolis.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Protestan en Minneapolis contra operativos de ICE

Tras la muerte de un hombre baleado por un agente federal en Minneapolis, la Guardia Nacional llegó a la ciudad este sábado en respuesta a las intensas protestas y el clima de tensión social que desató el tiroteo.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo en una conferencia de prensa que solicitó la asistencia de la Guardia Nacional para apoyar a la policía mientras las protestas continúan sacudiendo la ciudad.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?
2 mins

¿Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis?

Estados Unidos
Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis
3 mins

Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis

Estados Unidos
Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto
2 mins

Pam Bondi asegura que FBI, DEA y ATF se dirigen a Minneapolis tras balacera que dejó un muerto

Estados Unidos
Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Estados Unidos que sus fuerzas tienen "el dedo en el gatillo"
1 mins

Guardia Revolucionaria de Irán advierte a Estados Unidos que sus fuerzas tienen "el dedo en el gatillo"

Estados Unidos
Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal
2 mins

Trump declara en emergencia 10 estados ante tormenta invernal

Estados Unidos
NBA aplaza partido entre Warriors y Timberwolves por tiroteo de agentes federales en Minneapolis: ¿cuándo se jugará?
1 mins

NBA aplaza partido entre Warriors y Timberwolves por tiroteo de agentes federales en Minneapolis: ¿cuándo se jugará?

Estados Unidos
Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares
2 mins

Insiste Trump en fraude en Minnesota y acusa estafa de 100 mil millones de dólares

Estados Unidos
Gobernador de Minnesota dice que "no se puede confiar" en una investigación federal del tiroteo en Minneapolis
1 mins

Gobernador de Minnesota dice que "no se puede confiar" en una investigación federal del tiroteo en Minneapolis

Estados Unidos
Jefe de policía pide calma después de que un hombre muriera a tiros durante la represión migratoria en Minneapolis
2 mins

Jefe de policía pide calma después de que un hombre muriera a tiros durante la represión migratoria en Minneapolis

Estados Unidos
Trump dice que EEUU tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia
2 mins

Trump dice que EEUU tendrá soberanía sobre el suelo de sus bases militares en Groenlandia

Estados Unidos

"Nuestra comunidad está cansada. Nuestros oficiales están cansados. Nuestros negocios están cansados, y este apoyo adicional es necesario", dijo Frey.

Frey también aseguró que el caos en la ciudad es producto de ICE y la Patrulla Fronteriza.

"El caos que estamos presenciando es causado directamente por ICE, la Patrulla Fronteriza y esta administración federal. Nuestra principal prioridad es mantener seguros a nuestros vecinos y negocios, y la ayuda adicional lo logrará", añadió.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los agentes federales realizaban una operación como parte de la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y dispararon “tiros defensivos” después de que un hombre con una pistola se les acercara y “se resistiera violentamente” cuando los agentes intentaron desarmarlo.

Pam Bondi afirma que el FBI y la DEA se dirigen a Minneapolis

Pam Bondi, titular del Departamento de Justicia de EEUU., anunció el despliegue de agentes del FBI, DEA, ATF y otras agencias federales hacia Minneapolis tras la muerte de una persona.

Relacionados:
NoticiasRedadasGuardia NacionalIce

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
El hilo rojo
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX