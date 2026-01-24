Noticias Llega Guardia Nacional a Minneapolis tras muerte de una persona durante redada migrante Tras la muerte de un hombre baleado por un agente federal de inmigración (ICE) en Minneapolis, la Guardia Nacional llegó a Minneapolis.

Video Protestan en Minneapolis contra operativos de ICE

Tras la muerte de un hombre baleado por un agente federal en Minneapolis, la Guardia Nacional llegó a la ciudad este sábado en respuesta a las intensas protestas y el clima de tensión social que desató el tiroteo.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo en una conferencia de prensa que solicitó la asistencia de la Guardia Nacional para apoyar a la policía mientras las protestas continúan sacudiendo la ciudad.

PUBLICIDAD

"Nuestra comunidad está cansada. Nuestros oficiales están cansados. Nuestros negocios están cansados, y este apoyo adicional es necesario", dijo Frey.

Frey también aseguró que el caos en la ciudad es producto de ICE y la Patrulla Fronteriza.

"El caos que estamos presenciando es causado directamente por ICE, la Patrulla Fronteriza y esta administración federal. Nuestra principal prioridad es mantener seguros a nuestros vecinos y negocios, y la ayuda adicional lo logrará", añadió.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que los agentes federales realizaban una operación como parte de la ofensiva migratoria del gobierno del presidente Donald Trump y dispararon “tiros defensivos” después de que un hombre con una pistola se les acercara y “se resistiera violentamente” cuando los agentes intentaron desarmarlo.

Pam Bondi afirma que el FBI y la DEA se dirigen a Minneapolis