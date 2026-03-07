Nuevo México

EEUU realizará pruebas de láser antidrones tras cierres del espacio aéreo en Texas

El Pentágono y la FAA acordaron llevar a cabo pruebas de sistemas láser antidrones en Nuevo México tras dos cierres inesperados del espacio aéreo en Texas. Legisladores cuestionan la falta de coordinación entre agencias después de incidentes vinculados a drones cerca de la frontera con México.

Por:N+ Univision y AP
Video Piloto mexicano de drones captura ataque de misiles israelíes

El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA) acordaron realizar pruebas de sistemas láser antidrones en Nuevo México, luego de que el despliegue previo de esta tecnología por parte del ejército provocara el cierre repentino del espacio aéreo en Texas en dos ocasiones durante el último mes.

De acuerdo con información difundida por la agencia AP, las pruebas fueron anunciadas recientemente con el objetivo de abordar preocupaciones de seguridad planteadas por la FAA.

¿Dónde se llevarán a cabo

las pruebas?

El ejército estadounidense indicó en un comunicado publicado el viernes que los ejercicios se realizarían durante el sábado y el domingo en el Campo de Misiles de White Sands, en Nuevo México.

Las autoridades señalaron que los ensayos buscan mejorar la coordinación entre las agencias federales responsables de la seguridad aérea y las operaciones militares. La FAA había expresado inquietud por el uso de tecnología láser contra drones sin una comunicación previa adecuada con los responsables del control del espacio aéreo civil.

Esto después de que el Pentágono autorizara a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) a utilizar un sistema láser antidrones a principios de febrero sin notificar previamente a la FAA.

Como medida de precaución, la agencia responsable de la seguridad aérea decidió cerrar temporalmente el espacio aéreo sobre la ciudad de El Paso, Texas.

La administración del entonces presidente Donald Trump había argumentado que el uso de sistemas antidrones formaba parte de los esfuerzos para detener incursiones de drones operados por cárteles mexicanos, una práctica que, según funcionarios estadounidenses, se ha vuelto relativamente frecuente en zonas cercanas a la frontera sur.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió el 26 de febrero, cuando el ejército estadounidense utilizó un láser para derribar un dron considerado potencialmente amenazante que volaba cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Posteriormente, se determinó que el aparato pertenecía en realidad a la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El incidente llevó a la FAA a cerrar nuevamente el espacio aéreo, esta vez alrededor de Fort Hancock, una localidad ubicada a unos 80 kilómetros al sureste de El Paso. La agencia reiteró que estas decisiones se toman para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas mientras se investiga cualquier actividad inusual.

Relacionados:
