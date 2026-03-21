Noticias Senado de EEUU bloquea enmienda contra atletas transgénero en deportes femeninos La votación del sábado se centró específicamente en la enmienda deportiva, que finalmente no logró avanzar; la propuesta fue frenada con 49 votos a favor y 41 en contra, sin alcanzar el respaldo necesario.

Video Atleta transgénero demandó a su estado ante la Corte Suprema por veto a competir en deportes femeninos

Este sábado 21 de marzo de 2026, el Senado de Estados Unidos rechazó una enmienda que buscaba prohibir la participación de atletas transgénero en deportes femeninos, en una votación que evidenció la división política en torno al tema.

La propuesta fue frenada con 49 votos a favor y 41 en contra, sin alcanzar el respaldo necesario para avanzar, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

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Una prioridad que no avanzó

La iniciativa planteaba sancionar a instituciones educativas que reciben fondos federales si permitían competir en categorías femeninas a personas asignadas como hombres al nacer.

La enmienda formaba parte de las prioridades impulsadas por el presidente Donald Trump, quien ha presionado al Congreso para incluir este tipo de medidas dentro de un paquete legislativo más amplio.

Sin embargo, el resultado de la votación deja claro que no existe consenso suficiente en el Senado para aprobar este tipo de restricciones, especialmente ante la oposición demócrata.

El rechazo ocurrió durante una sesión inusual de fin de semana, en la que los legisladores discuten una reforma electoral más amplia.

Aunque el debate continúa, la votación de este sábado se centró específicamente en la enmienda deportiva, que finalmente no logró avanzar.

Posturas divididas en el Senado

El resultado refleja el actual equilibrio político en la cámara alta, donde los republicanos no cuentan con los votos necesarios para superar el llamado “ filibuster”, la regla que exige un a mayoría calificada para aprobar ciertas iniciativas.

Tras la votación, el liderazgo republicano, encabezado por John Thune, reiteró la intención de mantener el debate abierto, aunque sin una ruta clara para retomar la propuesta.

El bloqueo de la enmienda no cierra el debate sobre la participación de atletas transgénero en el deporte femenino, pero sí marca un freno a los intentos legislativos inmediatos para regularlo a nivel federal.

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