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Muere Robert Mueller, exdirector del FBI que investigó los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia

Te decimos quién fue Robert S. Mueller III y acerca de la investigación que hizo referente al ahora presidente de los Estados Unidos

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Por:N+ Univision y AP
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Este viernes 20 de marzo del 2026, murió Robert S. Mueller III, exdirector del FBI, el cual transformó la agencia de seguridad pública en una fuerza de lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre del 2001.

A través de un comunicado por parte de su familia, se confirmó el fallecimiento del fiscal y le pidieron a la gente que respetara su privacidad. A continuación te contamos quién era Robert Mueller.

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¿Quién fue Robert Mueller?

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Robert Mueller inició su mandato una semana antes del atentado del 11 de septiembre, en donde se le brindaron nuevos poderes de vigilancia y seguridad nacional para enfrentar a Al Qaeda (organización terrorista).

Asimismo, fue el segundo director del FBI que estuvo más tiempo detrás de J. Edgar Hoover; Mueller estuvo a cargo hasta el año 2013 porque el expresidente demócrata Barack Obama le pidió que permaneciera en el puesto.

El acontecimiento del 11 de septiembre cambió las prioridades de la agencia, en donde, en vez de resolver delitos internos, empezaron a tratar de prevenir el terrorismo, un giro completamente diferente para Mueller y el gobierno federal.

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Después fue fiscal especial en la investigación del Departamento de Justicia acerca de la campaña de Trump, que coordinó ilegalmente con Rusia para influir en el resultado de la contienda presidencial de 2016. En su informe de más de 400 páginas, publicado en abril del 2019, Mueller identificó contactos entre la campaña de Trump y Rusia, pero no alegó una conspiración criminal.

Trump reacciona a la muerte de Mueller

El presidente Donald Trump reaccionó a la muerte de Robert S. Mueller III, exdirector del FBI, y dijo que se alegraba de que estuviera muerto.

“¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”, dijo el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

ALM

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