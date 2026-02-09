Noticias Secuestro de Nancy Guthrie: ¿Por qué los captores piden un rescate en criptomonedas por la madre de la presentadora Savannah? Hoy vence el plazo establecido por los presuntos secuestradores para regresar a la madre de la presentadora Savannah Guthrie a su familia, aunque no se sabe si aún sigue con vida.

Este lunes 9 de febrero de 2026 vence, aparentemente, el plazo establecido por los presuntos secuestradores de Nancy Guthrie para regresar a la madre de la presentadora Savannah a su familia. La periodista dijo durante el fin de semana que estaba dispuesta a pagar el rescate.

Hoy, de nueva cuenta, la periodista publicó un nuevo video pidiendo ayuda para el regreso de su madre. "Alguien se la llevó y no sabemos adónde y necesitamos la ayuda de ustedes. Por eso hago acto de presencia nada más para pedirles no solo sus rezos, sino que, estén donde estén, aunque estén lejos de Tucson, si ven algo, si oyen algo, si lo que sea les parece raro, que se lo reporten a las fuerzas del orden".

La misteriosa desaparición y búsqueda ha cautivado a Estados Unidos, desde el presidente Donald Trump, que habló con Savannah Guthrie la semana pasada, hasta los detectives online que han inundado las redes sociales con pistas, teorías y rumores.

“Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella”, dijo en un video publicado el sábado. “Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello”.

Este lunes, día clave para el caso, la investigación sobre lo que le sucedió a la madre de la presentadora del programa "Today" entró en su segunda semana sin que todavía haya información sobre si la mujer de 84 años sigue con vida.

¿Qué piden los secuestradores de Nancy Guthrie?

El caso del secuestro de Nancy Guthrie ha generado gran impacto debido a l a exigencia de un rescate de 6 millones de dólares en bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo y la que mejor se cotiza.

Aunque las autoridades aún investigan la veracidad de todas las notas de rescate enviadas a medios como TMZ, la elección de criptomonedas por encima del efectivo o transferencias bancarias responde a estrategias comunes en el cibercrimen y secuestros de alto perfil.

¿Por qué bitcoins y no dólares convencionales?

Entre las razones por las que los secuestradores habrían pedido por un rescate en bitcoins y no en dólares se encuentran las siguientes:

Pseudonimato : A diferencia de una cuenta bancaria, que requiere identificación oficial y está vinculada a una persona física, las carteras de bitcoin no requieren datos personales para ser creadas. Esto permite a los criminales recibir fondos sin revelar su identidad de inmediato.

: A diferencia de una cuenta bancaria, que requiere identificación oficial y está vinculada a una persona física, las carteras de bitcoin no requieren datos personales para ser creadas. Esto permite a los criminales recibir fondos sin revelar su identidad de inmediato. Rapidez sin fronteras : Las transacciones de criptomonedas son casi instantáneas y no pueden ser detenidas o revertidas por un banco central o gobierno, lo que facilita el movimiento de grandes sumas de dinero a través de fronteras sin las restricciones de los sistemas financieros tradicionales.

: Las transacciones de criptomonedas son casi instantáneas y no pueden ser detenidas o revertidas por un banco central o gobierno, lo que facilita el movimiento de grandes sumas de dinero a través de fronteras sin las restricciones de los sistemas financieros tradicionales. 'Mixing' : Los criminales suelen usar servicios llamados "mixers" para ocultar el rastro de las monedas, dificultando que los investigadores sigan el flujo del dinero hacia cuentas donde eventualmente intentarían convertirlo a dólares.

: Los criminales suelen usar servicios llamados "mixers" para ocultar el rastro de las monedas, dificultando que los investigadores sigan el flujo del dinero hacia cuentas donde eventualmente intentarían convertirlo a dólares. Seguridad para los captores: Recoger millones de dólares en efectivo implica un riesgo físico altísimo. Con Bitcoin, el pago del rescate se realiza de forma remota, eliminando la necesidad de un encuentro presencial para la entrega del dinero.

¿Se pueden rastrear las transacciones en bitcoin?

Aunque los secuestradores buscan anonimato, el FBI y expertos en ciberseguridad señalan que la blockchain es un registro público. Esto significa que, aunque no sepan quién es el dueño de la cartera, pueden rastrear cada movimiento del dinero, esperando a que los criminales cometan un error al intentar gastarlo o cambiarlo en una plataforma regulada.

En Francia, fueron detenidos este fin de semana cinco hombres y una mujer en el departamento de Isère en relación con el secuestro de una magistrada y su madre para pedir un importante rescate en criptomonedas.

Según informó el diario Le Parisien y después otros medios, tres de los supuestos secuestradores fueron arrestados el sábado por la noche y los restantes este domingo.

Los seis, uno de ellos menor de edad, según los primeros indicios, forman parte de un comando de jóvenes inexpertos, pero que usa métodos de la delincuencia organizada, dijeron fuentes próximas a la investigación a los medios.

