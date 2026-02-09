Noticias

Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, no respondió a preguntas de legisladores: ¿Cuál fue el motivo?

A continuación te contamos por qué Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, no respondió a las preguntas y de qué se la acusa

picture
Por:N+ Univision y AP
Video Autopsy finds broken bones in Epstein’s neck raising questions about his death

Este lunes 9 de febrero 2026, legisladores de Estados Unidos intentaron entrevistar a Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein; sin embargo, ella se rehusó a contestar las preguntas, pero ¿cuál fue el motivo?

Ghislaine Maxwell tenía prevista una entrevita este lunes con legisladores, pero no se llevó a cabo.

¿Por qué invocó la 5.ª enmienda Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell invocó sus derechos a la 5.ª enmienda para no responder preguntas las cuales podrían incriminarla.

Maxwell iba a ser interrogada en una prisión federal en Texas, donde cumple una sentencia de 20 años por tráfico sexual.

Cabe mencionar que ella busca que se anule su condena, ya que argumenta que fue sentenciada injustamente.

Video Documentos revelan que Jeffrey Epstein financió pruebas genéticas y de longevidad en Harvard

Legisladores intentan investigar a Epstein

Por otro lado, los legisladores intentan investigar a Epstein, y esta declaración por parte de la exnovia se desenvuelve en un contexto en donde los demócratas están revisando las versiones sin censura de los archivos Epstein que el Departamento de Justicia publicó para cumplir con la ley que se aprobó en el Congreso.

¿Qué dice la Quinta Enmienda?

La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos estipula que el gobierno no puede obligar a las personas a proporcionar información incriminatoria sobre ellas mismas.

De igual manera, cuando alguien invoca esta enmienda, se puede negar a responder preguntas o dar información. Para que funcione este derecho, solo se puede usar en una citación o un proceso legal.

