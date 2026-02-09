Sarampión ¿Qué tan contagioso es el virus del sarampión? Así se ven en las personas los síntomas de la enfermedad Autoridades alertan por contagios del sarampión y revelan cuántas personas están contagiadas. Aquí, la información para cuidarse del virus

Video OPS emite alerta por aumento de sarampión en México, Canadá y EEUU: peligro a no vacunados

El virus del sarampión ha encendido alertas en todo el mundo y autoridades de salud emiten avisos importantes para evitar su propagación y con ello cuidar a la ciudadanía, por ello aquí en N+ Univision te explicamos qué tan contagioso es y cómo se ven los síntomas en las personas.

De acuerdo con el reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos de América (EEUU) se reportaron 733 casos confirmados de sarampión gasta el 5 de febrero 2026.

Según el reporte de las autoridades, “se han notificado 2 brotes nuevos en el 2026, y el 92% de los casos confirmados (671 de 733) están asociados a un brote (9 de brotes en 2026 y 662 de brotes que comenzaron en el 2025)”.

Cabre recordar que el sarampión también es conocido como measles, por su traducción del inglés al español, por lo que es común encontrarse con letreros que lo mencionan así, particularmente en lugares donde hacen pruebas o hay vacunas contra la enfermedad.

¿Qué tan contagioso es el sarampión?

La relevancia de vacunarse contra el sarampión y el llamado de las autoridades es de gran relevancia, pues aseguran que “todas las personas que no estén protegidas contra el virus están en riesgo”.

En el año 2000. Se declaró eliminado al sarampión en Estados Unidos; sin embargo, debido a que es un virus, se puede contagiar a través de personas que provengan de otros países, como turistas.

De acuerdo con CDC, “el sarampión es muy contagioso” y la forma en la que se puede contraer el virus es muy sencilla, por lo cual es importante tomar todas las medidas de prevención a la mano: como el uso de cubrebocas.

“Se propaga a través del aire cuando una persona infectada tose o estornuda. Usted puede contraer el sarampión simplemente al estar en una habitación en la que haya estado una persona con esta enfermedad”, explica CDC.

Y aclara que el virus del sarampión permanece, a pesar de que quien tiene la enfermedad ya no esté presente en el lugar, pues la propagación “puede suceder incluso hasta 2 horas después de que esa persona (contagiada) se haya ido”.

Video Inmigrante en centro de ICE en Texas denuncia falta de protocolos ante brote de sarampión

Así se ve el sarampión en las personas

El del virus del sarampión se puede confundir y muchas veces los síntomas no se llegan a atender, por lo cual aquí te decimos cómo se ve la enfermedad en las personas.

Es importante recalcar el llamado de la autoridad de salud a vacunarse, para evitar que el virus del sarampión se presente y con ello se dé un posible foco de contagio.

Entre los síntomas que se presentan por el virus del sarampión destacan tres elementos que pueden encender una alerta para acudir a un centro de salud y con ello atender un posible contagio:

Moqueo (rinitis)

Ojos enrojecidos y llorosos (conjuntivitis)

Sarpullido

Además de los síntomas que pueden ser visibles en el cuerpo, hay otros dos factores que pueden ser síntomas de sarampión: fiebre alta (que puede subir hasta más de 104º F) y tos.

Es importante atender un posible contagio de sarampión y en especial si se presenta alguno de los síntomas que te mencionamos, pues CDC destaca las complicaciones en la salud que se pueden presentar por este virus.