Elon Musk Elon Musk anuncia construcción en la Luna: ¿Qué pasó con la ciudad en Marte que había anunciado? Te contamos por qué Elon Musk ahora apunta a construir en la Luna

Video Revelan más documentos del caso Epstein: archivos comprometen a figuras como Elon Musk y Bill Gates

El dueño de SpaceX, Elon Musk, expresó que se cambiaría la misión en la cual se quería construir una ciudad en Marte por un desarrollo en la Luna.

A través de su cuenta de X, el multimillonario dio a conocer los detalles de por qué cambió el rumbo de los habitantes de la Tierra, aquí te contamos las razones.

PUBLICIDAD

¿Cuándo dijo por primera vez lo del viaje de Marte?

El dueño de SpaceX ha tenido en mente viajar a Marte desde el 2001 en la Mars Society. Sin embargo, fue hasta el 2016 que afirmó que planeaba enviar su nave espacial Dragón.

En el 2020 seguía confiando en que su compañía llevaría a los humanos a Marte y que serían multiplanetarios.

En el año 2024, mencionó que lanzaría las primeras Starships a Marte en 2026 con su robot Optimus, un humanoide fabricado por Tesla, e iría como pasajero para que en un laps de unos cuatro años se puedan hacer viajes tripulados.

Sin embargo, Musk ha enfatizado en que sería más probable que el viaje Marte ocurra en el 2031.

Video NASA pospone misión Artemis II a marzo tras detectar fuga de hidrógeno en ensayo general

¿Qué es un Starship?

Starship es el cohete más grande y potente del mundo, con más de 123 metros, incluso la NASA espera una versión modificada para que éste pueda llevar astronautas a la Luna.

Cabe mencionar que el último vuelo de prueba del Starship salió mal y explotó , por lo que el plan de ir a la Luna o Marte todavía está muy lejano para la humanidad y también para Elon Musk.

¿Qué es la Mars Society?

La Sociedad de Marte o Mars Society fue fundada por el Dr. Robert Zubrin. Es una organización que trabaja para educar al público, medios de comunicación y hasta al gobierno sobre los beneficios de Marte y establecer una presencia humana.

Video Chatbot Grok ayudará a investigaciones del pentágono, ¿cómo funcionará?

¿Por qué cambiaron de planes?

De acuerdo con la cuenta de X del multimillonario, el enfoque de la misión cambió al de una “ciudad autogenerada en la luna”, porque podrían lograrlo en menos tiempo.

PUBLICIDAD

Señaló que en el caso de Marte, se podrían tardar más de 10 años y que solo es posible viajar si se alinean los planetas cada seis meses, mientras que en el caso de la Luna pueden hacerlo cada 10 días.

“La misión de SpaceX sigue siendo la misma: extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas”, expresó.

Asimismo, dijo que comenzará a construir la ciudad en Marte en 5 a 7 años, pero que el objetivo principal es asegurar el futuro de la civilización y es por ello que se tomó la decisión de cambiar el objetivo por la Luna.