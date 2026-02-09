Irán

¿Irán deja su “bomba atómica”? Esto pide a Estados Unidos para "diluir" el uranio

Conoce cuáles son las peticiones de Irán a Estados Unidos, al igual que las fricciones más recientes entre estos países

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Este lunes 9 de febrero 2026, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, abrió una posibilidad para llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos y con ello dejar de lado la idea de lo que han llamado una "bomba atómica" y proceder a "diluir" el uranio.

Cabe mencionar que tanto Estados Unidos como Irán han tenido fricciones, a pesar de que el viernes el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, elogió sus conversaciones con los estadounidenses como “un paso adelante”.

Aquí te contamos qué pide Irán para que diluya su uranio altamente enriquecido y las fricciones entre estos países.

Tensiones entre Irán y Estados Unidos

Este lunes 9 de febrero, el ministro de Exteriores, Abás Araqchi, mencionó que buscaban negociaciones serias para poder llegar a un buen resultado, pero que esa desconfianza hacia Estados Unidos se mantiene latente por todo lo que ha pasado en estos años.

Cabe mencionar que el ministro expresó el domingo 8 de febrero 2026 que creía que el secreto de la República Islámica de Irán venía de la capacidad para resistir a las presiones de otros.

"Temen nuestra bomba atómica, aunque no estamos buscando una bomba atómica”, mencionó.

Además, mencionó que su “bomba atómica” es el poder a decir “no” a las grandes potencias.

Video María Elvira Salazar afirma que Marco Rubio es clave en la política de EEUU hacia Cuba

¿“Bomba atómica” sólo una expresión?

Se puede tomar como metáfora lo de la “ bomba atómica”, no obstante, Irán se había estado enriqueciendo en uranio hasta en un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%.

En los últimos años, las autoridades iraníes han amenazado cada vez más con que la República Islámica podría desarrollar la bomba, aunque sus diplomáticos han señalado que Irán no construiría una.

¿Qué pide Irán a cambio de diluir su uranio?

El director de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, mencionó que sí estaban dispuestos a diluir el uranio enriquecido al 60 % si Estados Uidos levantaba todas las sanciones a cambio.

Sin embargo, no se precisó con exactitud si solo se refería a las sanciones por parte de Estados Unidos o a la totalidad de las sanciones que tiene Irán con otros países.

De acuerdo con el acuerdo nuclear de Irán en el 2015, que hoy no está vigente, la realidad es que el 60 % que tienen está muy por encima del límite del 3,67 % establecido y, al reducirlo, se acercarán a ese resultado.

Relacionados:
IránEstados Unidos de AméricaNoticias

