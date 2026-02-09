tecnologia ¿Discord requiere ID? Plataforma se actualiza y pide verificación de edad en estos casos Discord aclara para quiénes es necesaria la verificación; te indicamos en qué casos pide identificación

Discord anunció una actualización en sus políticas de seguridad, por ello, en N+ Univision te compartimos si requiere ID por la actualización y en qué casos pide verificación.

Esta actualización está enfocada en proteger a adolescentes y menores de edad dentro de la plataforma, y ha generado dudas entre los usuarios sobre si ahora es obligatorio presentar una identificación oficial para usar el servicio.

La aplicación de mensajería instantánea, utilizada para llamadas de voz, videollamadas y chats de texto, especialmente entre la comunidad gamer, aclaró que la verificación de edad no es obligatoria para todos los usuarios, sino que se aplica únicamente en situaciones específicas.

¿En qué casos Discord pide verificación de edad?

De acuerdo con la plataforma, el proceso de comprobación de edad solo se activa cuando un usuario intenta acceder a funciones o contenidos restringidos por edad, o cuando desea modificar las configuraciones de seguridad predeterminadas para adolescentes.

En el caso de personas adultas, Discord señala que la verificación se realiza mediante métodos diseñados para ser rápidos y respetuosos con la privacidad, sin que esto implique una revisión constante de la identidad.

Nuevas medidas de seguridad para adolescentes en Discord

Las actualizaciones forman parte de una estrategia para crear experiencias digitales más seguras para menores. Entre las principales medidas implementadas se encuentran:

Configuraciones predeterminadas de seguridad para adolescentes, con mayor control de interacciones.

Estimación de edad facial y escaneo de identificación, solo en casos necesarios.

Restricciones para recibir mensajes de personas desconocidas.

Alertas ante solicitudes de amistad sospechosas.

Filtros de contenido sensible.

Espacios y canales con límites de edad.

Estas herramientas buscan reducir la exposición a contenidos inapropiados y prevenir interacciones no deseadas dentro de la comunidad.

La empresa asegura que los procesos de verificación están diseñados para minimizar la recopilación de datos personales, y que solo se utilizan cuando es estrictamente necesario para confirmar la edad del usuario, sin conservar información sensible más allá del proceso.