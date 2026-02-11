estados unidos ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna contra el sarampión? A esta edad debe ponerse Autoridades de salud explicaron a qué edad debe aplicarse la vacuna; te indicamos lo que señalaron sobre la enfermedad

Ante el reciente registro de casos de sarampión en México, las autoridades de salud han reforzado el llamado a la prevención y en Estados Unidos también compartieron a qué edad debe ponerse la vacuna y sus posibles efectos secundarios, por ello, en N+ Univision te informamos lo que debes saber.

La vacuna sarampión se posiciona como la herramienta fundamental para detener la propagación de este virus, especialmente considerando que el 90% de los casos confirmados en México se presentaron en personas que no estaban vacunadas, según David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud de México.

El esquema nacional de salud utiliza la vacuna MMR que protege contra tres enfermedades: sarampión, paperas y rubéola. Existe otra opción, conocida como MMRV, que además de brindar cobertura frente a estos padecimientos, también incluye protección contra la varicela y se aplica de esta forma:

Primera dosis: entre los 12 y los 15 meses.

Segunda dosis: entre los 4 y los 6 años.

En caso de viajes internacionales, puede aplicarse una dosis adicional entre los 6 y 12 meses.

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna?

Es natural que los padres sientan preocupación por las reacciones adversas, pero el Departamento de Salud del Estado de Washington asegura que la vacuna sarampión es segura y sus efectos secundarios son mínimos comparados con los riesgos de la enfermedad. Las reacciones suelen dividirse según el tiempo transcurrido tras la inyección:

Primeras 24 a 48 horas: Puede aparecer dolor o enrojecimiento en el lugar de la aplicación, desapareciendo generalmente sin tratamiento en un máximo de tres días.

Entre 5 y 12 días después: Algunos niños pueden presentar malestar general, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, tos o fiebre de hasta 38.5°C, además de un salpullido leve que dura cerca de dos días.

Después de 12 días: En casos menos comunes, puede ocurrir una inflamación de las glándulas parótidas, típicamente en un solo lado del rostro.

La relevancia de completar el esquema de vacunación radica en la facilidad de transmisión del sarampión. Se estima que una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas a su alrededor a través de gotículas respiratorias. Además, el virus tiene la capacidad de permanecer activo en el ambiente hasta por dos horas después de que el portador se haya retirado del lugar, lo que eleva drásticamente el riesgo para quienes no cuentan con la debida protección inmunológica.