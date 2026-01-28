tecnologia

Musk anuncia el fin de la producción de los Model S y Model X de Tesla; va por más robots humanoides

Elon Musk anunció que Tesla dejará de producir los Model S y Model X en la segunda mitad de 2026, como parte de una estrategia tecnólogica.

N+ Univision
Video Chatbot Grok ayudará a investigaciones del pentágono, ¿cómo funcionará?

Elon Musk anunció que Tesla detendrá la producción de sus autos eléctricos Model S y Model X en la segunda mitad de 2026, marcando el fin de dos de los modelos más emblemáticos de la compañía.

La decisión, confirmada durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025, forma parte de una estrategia más amplia para reconvertir la planta de Tesla en Fremont, California, y destinar su capacidad industrial a la producción del robot humanoide Optimus.

Los Model S (sedán) y Model X (SUV) han sido pilares de Tesla desde su lanzamiento, el primero en 2012 y el segundo en 2015, y jugaron un papel clave en posicionar a la marca como líder en vehículos eléctricos de alto rendimiento.

En una conferencia afirmaron que se trata de un cambio de dirección hacia tecnologías basadas en autonomía y robótica, esta transición responde al interés de Tesla por expandir sus esfuerzos en inteligencia artificial y robots humanoides, en lugar de centrarse únicamente en la fabricación de automóviles tradicionales.

Aunque estos modelos dejarán de producirse, la compañía planea seguir brindando soporte técnico y mantenimiento para los propietarios actuales, incluso después de que salga la última unidad del mercado.

¿Qué es el robot humanoide Optimus?

Es un robot humanoide desarrollado por Tesla, presentado por primera vez en 2021.
Usa las mismas redes neuronales y sistemas de visión que los autos Tesla.
Realiza actividades autónomas como caminar, agacharse y tomar objetos.

Caen acciones de Tesla en 2025

Tesla obtuvo un 61% menos de acciones en el cuarto trimestre de 2025 con relación a igual período del año anterior, debido al descenso en las ventas de automóviles y al aumento de la inversión en IA, informó la empresa el miércoles.

El fabricante de vehículos eléctricos, "en transición de un negocio centrado en el hardware a una empresa de inteligencia artificial", dijo que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2 mil millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial xAI, de su fundador Elon Musk.

El beneficio neto quedó en 840 millones de dólares en el último cuarto de 2025 por una caída de ventas a fin de año.

