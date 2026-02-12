Salud pública

FDA aprueba eliminar advertencias de riesgos cardiovasculares, cáncer y demencia a seis terapias hormonales para la menopausia

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó cambios en el etiquetado de seis productos de terapia hormonal para la menopausia, ¿Qué representa esto? Te explicamos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add


La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó cambios en el etiquetado de seis productos de terapia hormonal para la menopausia, también conocida como terapia de reemplazo hormonal (TRH).

La medida indica:

Aclarar las consideraciones de riesgo de estos medicamentos


En particular, se eliminaron las declaraciones de riesgo relacionadas con enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y probable demencia, de la "advertencia en recuadro", el aviso de seguridad más destacado de la FDA.



La FDA informa que comenzó con la eliminación de estas advertencias en noviembre de 2025, luego de una revisión "exhaustiva" de la literatura científica. Unas 29 compañías farmacéuticas, a petición de la agencia, presentaron propuestas de cambio de etiquetado.

Se indica que este primer grupo de seis productos con cambios de etiquetado incluye medicamentos de cada una de las cuatro categorías de TRH para mujeres en etapa de menopausia.

  • Terapia combinada sistémica (estrógeno y progestágeno)
  • Terapia sistémica con estrógenos solos
  • Terapia sistémica con progestágenos solos para mujeres con útero que usan estrógenos sistémicos
  • Terapia tópica vaginal con estrógenos

El Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy, Jr. indicó que "esta decisión refleja nuestro compromiso de seguir la ciencia a donde sea que nos lleve y corregir el rumbo cuando la evidencia lo exija".

Al eliminar estas advertencias, garantizamos que las mujeres reciban información precisa sobre la terapia hormonal, sin exageraciones ni temores


Según Kennedy Jr, el sistema de salud debe actualizar sus directrices a medida que la ciencia avanza, así como "respetar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su propia salud".

Síntomas de la menopausia pueden durar años

El Comisionado de la FDA, Dr. Marty Makary, dijo que esta decisión de la agencia promoverá que las mujeres tengan información basada en la ciencia sobre los beneficios para la calidad de vida que pueden significar las terapias hormonales de reemplazo, ante síntomas "que pueden durar años".

La menopausia es una etapa natural de la vida de las mujeres, pero sus síntomas pueden reducir significativamente la calidad de vida. Los síntomas más comunes incluyen sofocos y sudores nocturnos, cambios vaginales, vulvares y del tracto urinario causados por niveles más bajos de estrógeno; y osteoporosis (adelgazamiento de los huesos), que aumenta el riesgo de fracturas.

La FDA ha aprobado distintas terapias hormonales para los sofocos moderados a severos, la resequedad y las molestias vaginales, y para prevenir la el deterioro óseo.

"Estudios aleatorios muestran que las mujeres que inician la terapia hormonal en los 10 años siguientes al inicio de la menopausia (generalmente antes de los 60 años) presentan una reducción de la mortalidad por todas las causas y de las fracturas", afirma la agencia.


No obstante, la FDA explica que "solo una pequeña parte de las mujeres que podrían beneficiarse de estos tratamientos los están utilizando. En 2020, alrededor de 41 millones de mujeres estadounidenses tenían entre 45 y 64 años, pero solo alrededor de 2 millones de mujeres de entre 46 y 65 años (menos de 5%) recibieron una receta para terapia hormonal".

