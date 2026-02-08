Noticias Denuncian a agentes del ICE que fingen ser electricistas o constructores para redadas antimigrantes De acuerdo con abogados y activistas, los reportes sobre agentes federales que se hacen pasar por trabajadores comunes han aumentado

Video Inmigrante mexicano denuncia agresión de agentes de ICE

Organizaciones civiles, observadores legales y residentes han denunciado que presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarían utilizando disfraces de electricistas, trabajadores de construcción y repartidores para realizar vigilancia y redadas migratorias en Minnesota.

El caso se hizo visible tras la difusión de un video grabado por Luis Ramírez, propietario de un restaurante mexicano en los suburbios de Minneapolis, quien confrontó a dos hombres vestidos como trabajadores de servicios públicos, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP).

PUBLICIDAD

Reportan tácticas encubiertas del ICE en Minnesota

Según relató Ramírez, los individuos portaban chalecos reflectantes y cascos blancos, pero ocultaron sus rostros al ser cuestionados y parecían llevar equipo táctico bajo la vestimenta.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no han confirmado si los hombres eran agentes federales.

Crecen denuncias y preocupaciones legales

De acuerdo con abogados y activistas, los reportes sobre agentes federales que se hacen pasar por trabajadores comunes han aumentado en medio de una amplia campaña de redadas migratorias. Aunque no todos los incidentes han sido verificados, se han registrado denuncias de operativos con disfraces de constructores, conductores de reparto e incluso activistas anti-ICE.

Naureen Shah, directora de defensa de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), advirtió que estas prácticas generan desconfianza pública y confusión. Señaló que el uso de engaños por parte de autoridades migratorias no es nuevo, pero las tácticas actuales representarían un nivel más extremo al realizarse a plena vista.

Un acuerdo legal reciente restringió el uso de disfraces por agentes en Los Ángeles, tras una demanda que acusó a autoridades migratorias de violar la Constitución al hacerse pasar por funcionarios locales. Sin embargo, estas prácticas siguen siendo legales en otras partes del país.

PUBLICIDAD

Vehículos sospechosos y placas falsas

Activistas en Minneapolis reportan que presuntos agentes han utilizado vehículos con herramientas visibles, calcomanías o incluso placas de matrícula intercambiables para evitar ser identificados. Funcionarios locales han señalado posibles violaciones a la ley estatal por el uso de placas falsas.

Mientras tanto, residentes y comerciantes aseguran vivir en constante alerta ante la posibilidad de operativos encubiertos. La situación ha incrementado la tensión en comunidades migrantes, donde el temor a redadas ha generado un ambiente de vigilancia y desconfianza generalizada.

JICM