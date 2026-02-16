Noticias El regreso del Task Force Model: Colaboración entre ICE y policías locales crece 916% en solo un año El crecimiento está directamente vinculado a la reactivación y expansión del modelo 287(g), en particular del llamado Task Force Model.

Video ¿Por qué se detiene a personas que cuentan con Visa U? Jorge Cancino habla del tema

La colaboración entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las fuerzas del orden estatales y locales se ha expandido a un ritmo sin precedentes durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump. Según el informe de FWD.us, al 26 de enero de 2026 existen 1,372 acuerdos 287(g), distribuidos en 1,169 agencias, frente a los 135 acuerdos que había en enero de 2025. Esto representa un incremento exacto de 916 % en un solo año.

Este crecimiento está directamente vinculado a la reactivación y expansión del modelo 287(g), en particular del llamado Task Force Model (TFM), que permite a oficiales locales realizar arrestos por infracciones migratorias civiles en sus comunidades tras recibir capacitación y delegación de autoridad por parte de ICE.

PUBLICIDAD

¿Qué es el Task Force Model?

El Task Force Model había sido descontinuado en 2012 debido a denuncias de abusos y perfilamiento racial. Sin embargo, fue reactivado al inicio del segundo mandato de Trump y, tras el anuncio de un nuevo esquema de financiamiento en septiembre de 2025, el número de adhesiones se disparó.

Actualmente, existen 764 acuerdos bajo el Task Force Model, con un crecimiento particularmente acelerado tras la promesa de financiamiento federal. ICE anunció que cubriría no solo la capacitación e infraestructura, sino también los salarios completos, beneficios, horas extra y bonificaciones por desempeño, es decir, por número de arrestos realizados.

Uno de los cambios más significativos es la composición de las agencias participantes. Históricamente, los acuerdos 287(g) se firmaban principalmente con oficinas del sheriff. Sin embargo, bajo la actual expansión, el 53 % de las agencias participantes son departamentos de policía municipales, frente a 40 % de oficinas del sheriff y 7 % de agencias estatales.

Este dato es clave porque existen aproximadamente 12,000 departamentos de policía locales en el país, frente a unos 3,000 departamentos del sheriff. La entrada masiva de policías municipales amplía de manera significativa el alcance potencial del programa, tanto geográficamente como en el número de oficiales involucrados.

Video Maestra de Savannah, Georgia, muere en choque con un conductor que era perseguido por ICE

Miles de oficiales locales ya han sido entrenados por ICE

El informe indica que, hasta septiembre de 2025, 8,501 oficiales locales ya habían sido entrenados bajo el Task Force Model, con 2,000 adicionales en proceso de capacitación. Desde entonces, se han sumado 296 agencias adicionales. Si envían un número similar de oficiales para entrenamiento, la estimación es que entre 13,800 y 15,800 policías y alguaciles en todo el país ya han sido capacitados por ICE.

PUBLICIDAD

El documento subraya que este número supera incluso los 12,000 nuevos agentes contratados directamente por ICE desde la segunda toma de posesión de Trump. En términos operativos: esto convierte a los acuerdos 287(g) en un verdadero “multiplicador de fuerza”, como los describe la propia agencia.

Financiamiento: hasta $2 mil millones en 2026

El componente financiero es central en esta expansión. El informe estima que, con las agencias actualmente inscritas, ICE podría transferir entre $1.4 mil millones y $2 mil millones a fuerzas del orden locales y estatales en 2026.

Este monto incluye fondos para equipo, vehículos, salarios completos, beneficios y bonificaciones por desempeño. De hecho, el análisis señala que ya se habrían distribuido al menos $137 millones en equipo y vehículos a agencias que firmaron antes del 1 de octubre de 2025.

Para dimensionar la magnitud, el informe compara estas cifras con otros programas federales: el financiamiento proyectado bajo 287(g) Task Force Model superaría ampliamente fondos como COPS y JAG-Byrne en años recientes.

Si el ritmo de adhesiones continúa durante otro año, el documento proyecta que el financiamiento podría crecer hasta $3.6 mil millones en 2027, financiando a 31,000 oficiales entrenados por ICE en todo el país.

Metas federales de arresto y expansión operativa

La expansión de acuerdos ocurre en paralelo a un aumento en la meta federal de arrestos. El informe indica que la administración ha establecido una cuota de 3,000 arrestos diarios, lo que equivaldría a más de un millón de personas al año.

PUBLICIDAD

En el último año, ICE y CBP han realizado más de 380,000 arrestos, incluyendo un aumento de 11 veces en arrestos en la vía pública. La rápida proliferación de acuerdos 287(g) distribuidos por todo el país amplía la capacidad operativa para alcanzar esas metas.

Un cambio estructural en la aplicación migratoria

Con 1,372 acuerdos activos, un crecimiento de un 916 % en un año, mayoría de participación municipal y miles de oficiales locales desplegados, el programa 287(g) Task Force Model se ha convertido en uno de los pilares de la estrategia migratoria actual.

El volumen de recursos proyectados, hasta $2 mil millones en 2026 y potencialmente $3.6 mil millones en 2027, junto con una meta de hasta 3,000 arrestos diarios, refleja una transformación estructural en la manera en que se ejecuta la política migratoria federal: ya no solo a través de ICE, sino mediante una red ampliada de policías locales con autoridad migratoria delegada.

Mira también: