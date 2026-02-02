desaparición ¿Quién es la mamá de Savannah Guthrie y qué se sabe de su desaparición en Arizona? La presentadora del programa “Today” de la cadena NBC, Savanna Guthrie, atraviesa un duro momento personal, tras darse a conocer la desaparición de su madre de 84 años.

Declaran investigación criminal por la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, presentadora de "Today"

La presentadora del programa “Today” de la cadena NBC, Savanna Guthrie, atraviesa un duro momento personal, pues se ha dado a conocer la desaparición de su madre de 84 años, Nancy Guthrie.

Los agentes no descartan que se pudo haber cometido un crimen en contra de Nancy, quien fue vista por última vez el sábado 31 de enero por la noche, alrededor de las 9:30 pm cerca de su residencia.

¿Quién es la mamá de Savanna Guthrie?

La madre de la presentadora de “Today” es Nancy Guthrie de 84 años, residente de Tucson, Arizona, cuya desaparición fue reportada este lunes 2 de febrero de 2026.

La mujer fue vista por última vez el sábado por la noche cerca de su residencia en la zona de Catalina Foothills, cerca de Tucson.

Guthrie es conocida, en gran parte, por su relación con su hija y por las apariciones ocasionales que ha hecho en televisión junto a Savannah Guthrie en años recientes.

Según las autoridades, Nancy vive sola en la zona de Catalina Foothills, donde reside en su propia casa y presenta “limitaciones físicas importantes” que dificultan su movilidad, según los reportes. Esto incluye dolencias que la hacen dependiente de medicación diaria esencial.

El jefe del Departamento del Sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, indicó que Nancy no sufre de demencia ni deterioro mental, pero sí padece problemas de salud física que la vuelven vulnerable y que no habría podido abandonar su hogar por su propia cuenta sin ayuda.

En conferencia de prensa, Nanos indicó que luego de procesar el domicilio se puede sospechar de que existen algunos indicios de que se podría tratar de un crimen.

Qué se sabe del caso hasta el momento

Tras la denuncia por desaparición, las autoridades activaron un operativo de búsqueda terrestre y aérea, que incluyó drones, helicópteros, perros de búsqueda y rescate, así como personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Inicialmente concebido como un protocolo de desaparición de adulto vulnerable, el caso dio un giro cuando los detectives procesaron la vivienda de Nancy y detectaron elementos que les parecen “muy preocupantes”. Esto llevó a que la residencia fuera declarada oficialmente como una “escena de crimen”, y a que investigadores de homicidios se incorporaran al caso.

El sheriff Nanos ha enfatizado que no hay indicios de que Nancy haya salido de su casa por voluntad propia, dada su limitada capacidad de movilidad.

Aunque no se ha encontrado su paradero ni se ha confirmado si existe un delito, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación y han pedido a la comunidad revisar cámaras de seguridad, así como a cualquier persona que tenga información que contacte al Departamento del Sheriff del condado de Pima, o que llamen al 911.

Por su parte, Savannah Guthrie no apareció en la emisión del " Today" del lunes 2 de febrero, y a través de un comunicado expresó agradecimiento por las muestras de apoyo y oraciones, enfatizando que la familia está totalmente centrada en el objetivo de que su madre regrese sana y salva.

