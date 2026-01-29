Ice ¿Habrá huelga general este viernes? Buscan extender protestas contra ICE en todo EEUU Las protestas en Minnesota en contra de las redadas del Servicio de Control de Inmigración (ICE) podrían extenderse a nivel nacional, en reclamo por la política contra la comunidad inmigrante y por los tiroteos que cobraron la vida de dos estadounidenses.

Las protestas en Minnesota en contra de las redadas del Servicio de Control de Inmigración ( ICE) podrían extenderse a nivel nacional, en reclamo no solo por la dura política contra la comunidad inmigrante, sino también por la violencia policial que ha dejado sin vida a dos ciudadanos estadounidenses en las últimas semanas.

¿Quiénes han llamado a una huelga general en EEUU?

Grupos de activistas, sindicatos y celebridades en todo el país, han llamado a una huelga general, cierres masivos de escuelas y comercios en protestas contra ICE.

Negocios en Minnesota han permanecido cerrados en estos días a raíz de las protestas, y de acuerdo con el portal Business Insider, la presión podría extenderse a nivel nacional.

La actriz Hanna Einbinder, ganadora de un Emmy por su papel en la serie Hacks, se manifestó en su red social de Instagram, en donde llamó a una huelga general.

Cierre nacional. Retener nuestro trabajo y capital es nuestra palanca más efectiva. ¡Huelga general nacional, corre la voz! Hannah Einbinder, actriz ganadora de un Emmy



La actriz de 30 años ya había dejado su postura contra ICE en su discurso en los Emmy, en donde lanzó “F*ck ICE and free Palestine” ante las celebridades que la apoyaron con aplausos en el auditorio.

Quien también instó a una huelga nacional fue el actor de origen chileno Pedro Pascal, quien compartió imágenes en memoria de las dos víctimas recientes de ICE, Alex Pretti y Renee Good, acompañada de la frase:

Pretti, buena razón para una huelga nacional Pedro Pascal, actor chileno



Adicionalmente, el Sindicato de Graduados de la Universidad de Minnesota llamó a participar en la movilización de este viernes, para superar a las protestas de la semana pasada, que dejó como saldo el asesinato de Alex Pretti en Minneapolis.

Además, empresarios de Phoenix y Tucson anunciaron que el viernes 30 de enero cerrarán sus negocios en rechazo a los operativos de ICE en el estado y en solidaridad con la ciudad de Minneapolis, tras tiroteos encabezados por agentes federales.

Apoyo internacional a Minnesota

Esta semana, estadounidenses que residen en París, Francia también se sumaron a las protestas contra ICE. Cientos de ciudadanos se congregaron en la Embajada de Estados Unidos en la capital francesa y en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Protesters hold placards that reads: "ICE murders Americans" and "Brotherhood without borders ICE out", gathered next to the French foreign ministry in Paris to denounce the crackdown of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Paris, Wednesday Jan. 28. 2026. (AP Photo/Thomas Padilla) Imagen Thomas Padilla/AP

Desde esos puntos estadounidenses radicados en París exigieron un alto a las redadas y a la violencia y abuso policial por parte de los agentes de ICE.

