Helicóptero se desploma en el río Meramec en Missouri: ¿hay sobrevivientes?

Un helicóptero que recién despegaba en Meramec State Park, en el condado de Franklin, Missouri, se estrelló este jueves 29 de enero y terminó sumergido en el río Meramec, informaron autoridades locales.

Un helicóptero que recién despegaba en Meramec State Park, en el condado de Franklin, Missouri, se estrelló este jueves 29 de enero 2026, en el río Meramec y terminó sumergido en el agua, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 o 13:30 hora local cerca de la ciudad de Sullivan, aproximadamente a 70 millas al sur de St. Louis.

Según declaraciones oficiales, la aeronave llevaba a bordo a cuatro personas, entre ellas tres miembros del equipo de parques estatales de Missouri y un piloto privado, quienes participaban en una encuesta ecológica cuando el helicóptero se habría enredado en líneas de alta tensión antes de caer al río.

La colisión con los cables se investiga como una causa probable del accidente.

¿Hay sobrevivientes?

De acuerdo con los reportes, los cuatro ocupantes fueron rescatados del agua por los equipos de emergencia y trasladados al Missouri Baptist Sullivan Hospital para ser examinados por médicos.

Aunque el choque fue violento, las autoridades confirmaron que todos sobrevivieron con lesiones menores, y no se reportan víctimas fatales.

Equipos de emergencias, incluidos bomberos de Sullivan Fire Protection District, la policía de Missouri State Highway, y personal del Departamento de Recursos Naturales de Missouri, acudieron de inmediato a la zona del incidente para rescatar a las víctimas del accidente aéreo.

Kurt Schaefer, director del Departamento de Recursos Naturales, señaló que los involucrados “parecen estar bien”, aunque la investigación continúa.

Las autoridades han iniciado un análisis oficial para determinar las causas exactas del accidente, incluidas las condiciones del vuelo y la posible interacción de la aeronave con las líneas eléctricas.

