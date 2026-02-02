Famosos Desaparece mamá de famosa presentadora de ‘Today’: policía investiga “escena del crimen” El Sheriff del condado de Pima, en Arizona, Chris Nanos, compartió detalles del caso de la señora Nancy, madre de Savannah Guthrie. Ella fue vista por última vez el sábado 31 de enero.



Autoridades del condado de Pima, en Arizona, han revelado detalles sobre la desaparición de la madre de la famosa presentadora de ‘Today’ Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, de 84 años.

La mañana de este lunes, en conferencia de prensa, el Sheriff, Chris Nanos, reveló que el caso está siendo tratado como un “delito” y su casa, como “una escena del crimen”, según Page Six.

“Ahora, tras procesar la escena del crimen, creemos que, efectivamente, se trata de una escena del crimen, que efectivamente se ha cometido un delito, y pedimos la ayuda de la comunidad”, declaró.

“[Nancy] no se fue sola”, agregó, explicando que creen que “las circunstancias del lugar […] son sospechosas”.

Nanos reiteró que la mamá de Savannah es “muy aguda” y “no es alguien que simplemente se alejó” debido a su edad y “limitaciones físicas”.

Él instó a la gente a revisar sus cámaras de seguridad de sus hogares para apoyar a las indagaciones. Además, puntualizó que Nancy necesita medicación diaria vital “para sobrevivir”.

Adelantó que la policía tiene el celular de la presunta víctima y que planean analizarlo para buscar alguna pista.

Señaló que “vimos algunas cosas” en la vivienda “que nos preocuparon” y que Nancy “tiene movilidad muy limitada”.

¿Qué se sabe de la mamá de Savannah Guthrie?

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su residencia de Arizona, cerca de East Skyline Drive y North Campbell Avenue, alrededor de las 21 horas (tiempo local), del 31 de enero.

Su familia la reportó como desaparecida alrededor del medio día del domingo, 1 de febrero, luego de que no se presentara en la iglesia.

Posterior a la denuncia, drones, un helicóptero y perros de búsqueda y rescate estaban rastreando el área en busca de Nancy.

Savannah Guthrie se pronuncia

En un comunicado, difundido hoy en la emisión de ‘Today’, Savannah Guthrie, quien no estuvo en la transmisión, compartió su sentir.

“En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo”, externó.

“En este momento, nuestra prioridad sigue siendo el regreso seguro de nuestra querida mamá”, añadió.